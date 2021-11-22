馬祖特約茶室開幕敲響和平鐘 展戰地歷史新意義

今天上午8時31分，連江縣長劉增應在梅石特約茶室敲響8下、3下與1下的和平鐘，象徵茶室代號的831為重啟訊號，大梅石計畫讓馬祖從戰爭走向和平，成為文化觀光新亮點。

馬祖梅石曾有官兵休閒育樂的戰地發展，今天開幕的梅石軍官與士兵茶室，參觀者可透過展覽，重新理解梅石歷史發展，未來將轉化「戰地特約青春」的概念，發展為青年創生基地。

連江縣長劉增應今天致詞表示，梅石特約茶室是大梅石計畫一環，戰地時期是多功能的療癒休閒場所，留下豐富戰地文化資產，藉由釋出軍事營區、文化部再造歷史現場轉化建築空間，建築修復方式新舊並陳，並透過策展連結軍民與特約茶室侍應生的故事，引領民眾理解過去歷史，使馬祖梅石風華再現。

行政院政務委員兼金馬聯合服務中心主任張景森致詞表示，金馬歷史現場是台灣近代史重要篇章，由國共對峙所開啟的戰地史蹟，每一段都是重要事件跟故事，透過再造歷史計畫整合出建築、地景、文化藝術與社會生活，展現多元的歷史現場體驗。

馬防部指揮官廖建興致詞分享，透過歷史現場重建，也讓軍人得知過去當兵的艱辛及訓練過程，與軍人協力地方建設的榮耀。南竿閒置老舊據點的修復歷史可延續後輩軍人，提升身為軍人的責任與保國衛民使命感，並豐富軍人休閒生活，在馬祖戍守官兵得充實文化內涵。

文化部文化資產局組長李宛慈致詞表示，馬祖四鄉五島都是文化景觀，透過在地的策略整合，將馬祖特質跟在地居民生活融合，開展再造歷史的地方人文厚度，馬祖將戰地歷史的無奈化為在地力量，展現對時代與不同身份的包容跟理解，探查文化展現歷史意義，更是年輕世代滋養與往前走的力量，也是再造想展現的精神。

建築設計師廖偉立現場分享表示，透過建築物新舊設計過程，了解馬祖過去軍人建造方式艱困，重新設計須注重堅固跟安全性，馬祖因離島環境資源受限，耗費的成本相對比台灣更高昂。而建築願景與文化成長不可分割，「好的建築物擁抱歷史，是為了發現未來」，希望座落梅石村的特約茶室建築持續跟馬祖的山海產生環境對話。