快訊

1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舊左營國中蓋公園 陳其邁：保留綠地、老樹

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
占地5.99公頃的左營國中舊校區有大片綠地，一旁就是南區兒童之家舊址。記者林巧璉／攝影
占地5.99公頃的左營國中舊校區有大片綠地，一旁就是南區兒童之家舊址。記者林巧璉／攝影

舊左營國中開發案今天塵埃落定，高雄市陳其邁今下午在舊左營國中宣布此地變身為公園，陳其邁說，綠地的保留對城市發展非常重要，這裡是高雄的門面，未來此地不只是高科技園區，也擁有絕佳的綠地和文史景觀。

森林城市協會理事張豐藤說，非常感謝市府從善如流、順應民意，舊左中有50顆老樹、4條歷史水圳和大片綠地，一旁的舊南區兒童之家也有建築有文資價值。舊左中的保留共有44個民間團體參與、獲7790份連署書，「未來也會有工作坊討論舊左中的設計與發展」。文化局目前已著手南區兒童之家舊址的文資認定工作。

今天陳其邁與副市長林欽榮等人親自到舊左中校區勘查，陳其邁宣布舊左中將變身為公園，與周遭的蓮池潭、洲仔濕地、大小龜山等景點，結合成完整的生態休閒綠廊帶。確定此地不會蓋高樓、商城，環保團體終於放下懸在半空中的心。未來市府將會將舊左中的容積轉移，民間團體希望不要將容積放在蓮池潭附近，陳其邁也要大家放心，「一定不會放在這附近」。

市府先前計畫將占地5.99公頃的左營國中舊校區以公辦都更方式活化開發，引發地方、文史人士擔心如蓋高樓將會破壞在地生態、天際線與文史等。多位議員曾在議會質詢提出地方意見，也建議市府應朝向生態、觀光方向開發。陳其邁也保證，會盡力協商，達到雙贏。

舊左營國中原址今年從學校用地變更為觀光發展特定專用區，招商歷經5次流標。蓮池潭鄰近國道10號、高鐵及台鐵左營站，市府都發局今年7月28日通過變更商業區，放寬使用限制，引發地方恐慌。環保團體更曾至高雄市議會遞陳情書，要求市府停止販售綠地、保護蓮池潭、龍虎塔景觀與天際線。

舊左營國中與蓮池潭僅隔一條馬路，圖為蓮池潭雙塔景觀。記者林巧璉／攝影
舊左營國中與蓮池潭僅隔一條馬路，圖為蓮池潭雙塔景觀。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今至舊左營國中宣布此地將改建為公園。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今至舊左營國中宣布此地將改建為公園。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右5）與民間團體、市議員在舊左營國中校區合影。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（右5）與民間團體、市議員在舊左營國中校區合影。記者林巧璉／攝影

陳其邁 高雄市

延伸閱讀

超商店員遭刺死 陳其邁：加強巡邏用科技護治安

質詢聚焦反萊豬公投 藍市議員、陳其邁針鋒相對

黃捷喊火鍋加芋頭 陳其邁：我是不加這派

高市推吃鍋活動 陳其邁公布自己吃鍋最後一步驟

相關新聞

蔣月惠質詢穿蝙蝠裝 屏東縣長潘孟安：質詢有點歪樓尊重民代監督

屏東縣議會今縣政總質詢，縣議員蔣月惠這回穿上蝙蝠裝、戴上蝙蝠面具，化身蝙蝠俠，開頭時唱起自創歌曲「哭泣石頭營」，質詢時從...

馬祖特約茶室開幕敲響和平鐘 展戰地歷史新意義

今天上午8時31分，連江縣長劉增應在梅石特約茶室敲響8下、3下與1下的和平鐘，象徵茶室代號的831為重啟訊號，大梅石計畫...

舊左營國中蓋公園 陳其邁：保留綠地、老樹

舊左營國中開發案今天塵埃落定，高雄市長陳其邁今下午在舊左營國中宣布此地變身為公園，陳其邁說，綠地的保留對城市發展非常重要...

議員問會不會做好做滿？ 屏東縣長潘孟安：我會做好做滿

屏東縣長潘孟安任期將屆，無黨籍縣議員林郁虹今在議會總質詢問縣長潘孟安，外面都有風聲縣長不會做滿，問潘孟安「會不會做好做滿...

影／高鐵延伸屏東 縣議員爭取延伸潮州一次到位

高鐵確定延伸到屏東市六塊厝，跨過高屏溪，民進黨屏東縣縣議員洪明江、無黨籍縣議員林郁虹，今在議會總質詢時關注高鐵延伸到潮州...

高雄三民區透天民宅中午火警 無人受傷受困

高雄三民區昌鈺街上某棟透天民宅，今天中午12點多時傳火警，火勢從屋內1樓竄出，2樓冒出陣陣濃煙，高雄市消防局獲報後4分隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。