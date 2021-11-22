舊左營國中蓋公園 陳其邁：保留綠地、老樹

舊左營國中開發案今天塵埃落定，高雄市長陳其邁今下午在舊左營國中宣布此地變身為公園，陳其邁說，綠地的保留對城市發展非常重要，這裡是高雄的門面，未來此地不只是高科技園區，也擁有絕佳的綠地和文史景觀。

森林城市協會理事張豐藤說，非常感謝市府從善如流、順應民意，舊左中有50顆老樹、4條歷史水圳和大片綠地，一旁的舊南區兒童之家也有建築有文資價值。舊左中的保留共有44個民間團體參與、獲7790份連署書，「未來也會有工作坊討論舊左中的設計與發展」。文化局目前已著手南區兒童之家舊址的文資認定工作。

今天陳其邁與副市長林欽榮等人親自到舊左中校區勘查，陳其邁宣布舊左中將變身為公園，與周遭的蓮池潭、洲仔濕地、大小龜山等景點，結合成完整的生態休閒綠廊帶。確定此地不會蓋高樓、商城，環保團體終於放下懸在半空中的心。未來市府將會將舊左中的容積轉移，民間團體希望不要將容積放在蓮池潭附近，陳其邁也要大家放心，「一定不會放在這附近」。

市府先前計畫將占地5.99公頃的左營國中舊校區以公辦都更方式活化開發，引發地方、文史人士擔心如蓋高樓將會破壞在地生態、天際線與文史等。多位議員曾在議會質詢提出地方意見，也建議市府應朝向生態、觀光方向開發。陳其邁也保證，會盡力協商，達到雙贏。