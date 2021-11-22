與捷克美麗相遇在屏東 12月1日起藝文饗宴登場

「2021捷克在屏東」將於12月1日登場，帶來悸動人心的捷克古典音樂、神秘電影情節，還有19世紀中葉的詩作朗誦等一系列活動；這也是首次有外國單位在屏東辦理大型活動。

由捷克經濟文化辦事處12月1日至5日與屏東縣政府舉辦「2021捷克在屏東」。屏東縣長潘孟安說，「雖然不能出國，但屏東與國際交流不停歇」，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近2年，影響全球經貿及國際往來，但藝文美好事物不受時空限制，感謝捷克經文辦事處把「捷克」搬來屏東，讓屏東鄉親不必搭飛機也能感受捷克文化。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，「捷克在屏東」活動緣自一場音樂會。今年3月間捷克經文辦事處代表Mr. Patrick Rumlar等人南下參訪屏東，對於優美屏東總圖、擁有全台第三大管風琴的演藝廳、屢獲國際大獎的縣民公園、懷舊與創新兼併的勝利星村等景點大為驚艷與讚嘆。正好台北室內重奏團12月在屏東演藝廳有一場捷克音樂演奏會，觸動捷克代表處的想法。

新聞稿提及Patrick Rumlar一直考慮想將觸角延展到台灣最南端想法，實地走訪後發現有許多極佳場館令其印象深刻。當台北室內重奏團討論捷克音樂表演其中一場是在屏東演藝廳演奏時，更讓他們迫不及待的想來屏東。經與潘孟安相談甚歡後，從一場音樂會擴大延伸成了為期5天的「捷克在屏東」活動。

縣府傳國處表示，捷克週自12月1日起展開，捷克經文處人員和台灣科學家們在國立海洋生物博物館將進行一場腦力激盪的線上學術研討會；同日在國立屏東大學也有一場學者專家與學生們的辯論會。

2日捷克經文辦事處將在屏東科技大學與同學們面對面交流；晚間在縣民公園有一場別開生面晚宴，邀請各國駐台大使、代表及企業共襄盛舉，在具有工業遺址風的地坑，縣府將端出在地食材料理美食佳餚款待各國佳賓。

3日晚間7時捷克古典音樂會在屏東演藝廳登場，由台北室內重奏團演出，縣府文化處23日起開放民眾免費索票聆聽。

4日屏東縣立圖書館總圖啟用「捷克書籍專區」，將陳列捷克知名作家「米蘭．昆德拉」和「法蘭茲．卡夫卡」等人作品；同時發表由政治大學副教授林蒔慧與夏沛倫等人翻譯的捷克著名故事詩集－卡雷爾．愛爾本代表作「凱蒂斯」（中文書名：花束集）。4日晚間並於總圖戶外生態池廣場播映由名導阿格涅斯卡霍蘭執導劇情片「秘藥」。

此外，這次活動也是疫情微解封後第一場大型活動，捷克觀光局安排3場觀光推廣會，分別在墾丁國家公園管理處、東港大鵬灣國家風景區管理處、屏東市勝利星村創意生活園區，希望疫情解除後屏東鄉親有機會到捷克旅遊。