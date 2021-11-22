議員問會不會做好做滿？ 屏東縣長潘孟安：我會做好做滿

屏東縣長潘孟安任期將屆，無黨籍縣議員林郁虹今在議會總質詢問縣長潘孟安，外面都有風聲縣長不會做滿，問潘孟安「會不會做好做滿？」潘孟安回「會」，會為縣政認真打拚回報鄉親期待。

林郁虹議會總質詢說，「怕之後沒有時間再跟你質詢」，都有風聲說，縣長不會做滿，縣長已經有做好，她問縣長「會不會做好做滿？」，潘孟安答詢「會」。

潘孟安說，他很珍惜在議事廳，過去與議員也都是同事，一起為縣政打拚，「我有責任要把縣政做好，對縣民才有交代，不會眼睛看台北，會認真打拚回報鄉親期待」。

林郁虹問，若是中央真的要你去呢？潘孟安答覆，「我有選擇自由，台灣人才多，不一定是我」，北部天氣寒冷，他比較喜歡屏東熱熱的天氣。

議員蔣家煌總質詢時也問潘孟安，是否有接班人選？潘孟安說，這幾年誰陪伴縣政打拚，誰為縣府努力、流汗，誰在噴口水，他非常清楚，這個過程會堅持，把所有工作做到最後結果，縣民的選擇不是他能決定的，要由縣民選擇，選民自有一把尺。