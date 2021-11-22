宇宙明星BT21公仔立體一卡通 11/24限量開賣
LINE FRIENDS旗下卡通角色宇宙明星BT21，各個充滿個性化魅力，一卡通今天宣布將推出「BT21公仔立體一卡通」，發行7個人氣角色，11月24日上市開賣，售完為止，吸引粉絲收藏。
一卡通公司表示，BT21系列票卡一向深受卡迷支持，粉絲也希望發行立體造型卡，因此這次特別推出「BT21公仔立體一卡通」，限量發行。
一卡通公司指出，這次發行的「BT21公仔立體一卡通」，以每個角色最經典的原型形象為主，採矽膠材質製作，除可當掛飾隨身帶出門，以底部感應搭車消費支付使用，也可放在辦公桌或家裡的各角落站立展示。
「BT21公仔立體一卡通」共有KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等7個角色，每個售價新台幣390元，11月24日上午11時起至11月28日於全家便利商店FamiPort開放預購。
此外，野獸國門市（信義A13店、南紡店、高雄夢時代店）、LINE FRIENDS線上商城及門市也會同步開賣，各款數量有限，售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言