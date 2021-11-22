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宇宙明星BT21公仔立體一卡通 11/24限量開賣

中央社 / 高雄22日電

LINE FRIENDS旗下卡通角色宇宙明星BT21，各個充滿個性化魅力，一卡通今天宣布將推出「BT21公仔立體一卡通」，發行7個人氣角色，11月24日上市開賣，售完為止，吸引粉絲收藏。

一卡通公司表示，BT21系列票卡一向深受卡迷支持，粉絲也希望發行立體造型卡，因此這次特別推出「BT21公仔立體一卡通」，限量發行。

一卡通公司指出，這次發行的「BT21公仔立體一卡通」，以每個角色最經典的原型形象為主，採矽膠材質製作，除可當掛飾隨身帶出門，以底部感應搭車消費支付使用，也可放在辦公桌或家裡的各角落站立展示。

「BT21公仔立體一卡通」共有KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等7個角色，每個售價新台幣390元，11月24日上午11時起至11月28日於全家便利商店FamiPort開放預購。

此外，野獸國門市（信義A13店、南紡店、高雄夢時代店）、LINE FRIENDS線上商城及門市也會同步開賣，各款數量有限，售完為止。

一卡通 LINE 便利商店

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