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高雄海洋派對27日登場 鼓勵市民到戶外親近愛河

中央社 / 高雄22日電

高市府繼去年推動愛河「還河於民」，開放河域從事水上活動。今年自27日起舉辦「高雄海洋派對」活動在愛河流域推出系列運動賽事，鼓勵市民在COVID-19疫情趨穩後，多走出戶外。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，將從11月27日至12月12日連續3個週末在愛河灣周邊推出「高雄海洋派對KOP（Kaohsiung Ocean Party）」活動，每週都有不同主題賽事、水域體驗活動及文創市集，開放民眾參加。

高市府表示，「高雄海洋派對KOP」將由3大水域運動比賽所組成，首週11月27、28日在愛河灣鯨魚堤岸舉辦「2021高雄國際帆船賽」，將有30艘重型帆船集結愛河灣，全台帆船好手齊聚競賽，這次重帆比賽更開放民眾搭遊艇近距離觀賽。

接著12月3日至12月5日舉行「高雄城市盃龍舟錦標賽」將在愛河流域七賢橋與中正橋間舉行，已有90隊2000多名國內龍舟好手報名。近因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾無法於端午節在愛河邊欣賞龍舟賽，今年底終於能在愛河重溫賽事盛況。

高市府指出，最後「2021高雄SUP立式划槳國際邀請賽」將於12月11、12日在愛河流域七賢橋與中正橋間舉行，此次SUP賽事為歷年獎金最高、人數最多、規模最大；周邊也有SUP體驗活動及愛河耶誕市集，可讓民眾參加。

愛河 派對 疫情

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