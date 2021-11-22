快訊

新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

獨／大S親回應與汪小菲未來動向！避談自己只求他好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高鐵延伸屏東 縣議員爭取延伸潮州一次到位

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議會總質詢，議員林郁虹、洪明江，關注高鐵延伸屏東到潮州案，潘孟安說，縣府當初就主張高鐵要到潮州、枋寮，如何推動尊重交通部。記者劉星君／攝影
屏東縣議會總質詢，議員林郁虹、洪明江，關注高鐵延伸屏東到潮州案，潘孟安說，縣府當初就主張高鐵要到潮州、枋寮，如何推動尊重交通部。記者劉星君／攝影

高鐵確定延伸到屏東市六塊厝，跨過高屏溪，民進黨屏東縣縣議員洪明江、無黨籍縣議員林郁虹，今在議會總質詢時關注高鐵延伸到潮州案，兩人說，高鐵到屏東市六塊厝，希望能繼續延伸到潮州，盼能一次到位。縣長潘孟安說，縣府當初就主張高鐵要到潮州、枋寮，如何推動尊重交通部。

行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢，蘇揆允諾高鐵到屏東市六塊厝，會繼續往南延伸到潮州。縣議員洪明江、林郁虹，兩人今天總質詢都關注高鐵延伸到屏東六塊厝，希望能一次到位延伸到潮州，洪明江說，高鐵延伸到六塊厝進入綜合規畫作業階段，行政院長蘇貞昌允諾延伸到潮州，應該將潮州段的可行性納入綜合規畫，一次到位，讓高鐵延伸到潮州能盡快定案。

「屏東交通平權需要重視，不是歧視」，潘孟安說，當初爭取高鐵延伸屏東時，台北很多學者質疑農業縣需要高鐵嗎？大家戴斗笠搭高鐵？潘說，爭取高鐵跨越高屏溪已經很困難，如果繼續往南至潮州甚至枋寮，難度更大，縣府與交通部鐵道局多次會議，就已表達高鐵跨越高屏溪到六塊厝後，一定要繼續到潮州、枋寮，銜接東部南迴鐵路。

潘孟安強調，高鐵到潮州相關方案，在鐵道局的會議紀錄是白紙黑字，當初可行性評估只做到六塊厝，因為當時交通部長賀陳旦編的預算很少，延伸到潮州是縣府的目標，如何推動尊重交通部專業。

潘孟安會後受訪重申，早在縣府與鐵道局的第一次會議，縣府態度就很明確，因為可行性評估只到屏東六塊厝，同時在會議中要求要延伸到潮州甚至枋寮，這些都有在案，希望交通部加快速度，西部高鐵，東部快鐵，做為串接，趕快做可行性評估、綜合規畫，環境影響評估，這些都是必要程序，會加快督促交通部。

高鐵 屏東縣 交通部長

延伸閱讀

議員質詢問是否捍衛台灣 潘孟安：追求和平、但不畏戰

屏北產業串連區域特色 今年設計親子農村體驗

屏東無人機飛行考照場2期工程 南華國小智慧農業學校

全台首座室內拍賣場 東港櫻花蝦拍賣場今落成

相關新聞

高雄海洋派對本周末開跑 愛河上玩帆船、龍舟、SUP

高雄市去年推出愛河「還河於民」政策，為鼓勵民眾到愛河從事更多元水上活動，高市將於本月27日起，連續3周周末在愛河灣周邊推...

議員問會不會做好做滿？潘孟安：「我會做好做滿」

屏東縣長潘孟安任期將屆，無黨籍縣議員林郁虹今在議會總質詢問縣長潘孟安，外面都有風聲縣長不會做滿，問潘孟安「會不會做好做滿...

影／高鐵延伸屏東 縣議員爭取延伸潮州一次到位

高鐵確定延伸到屏東市六塊厝，跨過高屏溪，民進黨屏東縣縣議員洪明江、無黨籍縣議員林郁虹，今在議會總質詢時關注高鐵延伸到潮州...

高雄三民區透天民宅中午火警 無人受傷受困

高雄三民區昌鈺街上某棟透天民宅，今天中午12點多時傳火警，火勢從屋內1樓竄出，2樓冒出陣陣濃煙，高雄市消防局獲報後4分隊...

超商店員屢因勸罩傷亡 高市議員：建立電子通報網

超商店員屢因勸導民眾戴口罩而遇害，昨天又發生桃園超商店員因此被刺身亡，高雄市議員今建議，高雄市警局應與全市24小時超商建...

副市長從大叔變型男 高雄時尚大賞27日決賽有看頭

高雄市青年局團隊活動力十足，透過創意發想，增添城市青春氣息，青年局主辦第二屆「高雄時尚大賞」27日決賽登場，近日在高雄後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。