影／高鐵延伸屏東 縣議員爭取延伸潮州一次到位

高鐵確定延伸到屏東市六塊厝，跨過高屏溪，民進黨屏東縣縣議員洪明江、無黨籍縣議員林郁虹，今在議會總質詢時關注高鐵延伸到潮州案，兩人說，高鐵到屏東市六塊厝，希望能繼續延伸到潮州，盼能一次到位。縣長潘孟安說，縣府當初就主張高鐵要到潮州、枋寮，如何推動尊重交通部。

行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢，蘇揆允諾高鐵到屏東市六塊厝，會繼續往南延伸到潮州。縣議員洪明江、林郁虹，兩人今天總質詢都關注高鐵延伸到屏東六塊厝，希望能一次到位延伸到潮州，洪明江說，高鐵延伸到六塊厝進入綜合規畫作業階段，行政院長蘇貞昌允諾延伸到潮州，應該將潮州段的可行性納入綜合規畫，一次到位，讓高鐵延伸到潮州能盡快定案。

「屏東交通平權需要重視，不是歧視」，潘孟安說，當初爭取高鐵延伸屏東時，台北很多學者質疑農業縣需要高鐵嗎？大家戴斗笠搭高鐵？潘說，爭取高鐵跨越高屏溪已經很困難，如果繼續往南至潮州甚至枋寮，難度更大，縣府與交通部鐵道局多次會議，就已表達高鐵跨越高屏溪到六塊厝後，一定要繼續到潮州、枋寮，銜接東部南迴鐵路。

潘孟安強調，高鐵到潮州相關方案，在鐵道局的會議紀錄是白紙黑字，當初可行性評估只做到六塊厝，因為當時交通部長賀陳旦編的預算很少，延伸到潮州是縣府的目標，如何推動尊重交通部專業。

潘孟安會後受訪重申，早在縣府與鐵道局的第一次會議，縣府態度就很明確，因為可行性評估只到屏東六塊厝，同時在會議中要求要延伸到潮州甚至枋寮，這些都有在案，希望交通部加快速度，西部高鐵，東部快鐵，做為串接，趕快做可行性評估、綜合規畫，環境影響評估，這些都是必要程序，會加快督促交通部。