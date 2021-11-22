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超商店員遭刺死 陳其邁：加強巡邏用科技護治安

中央社 / 高雄22日電

桃園1名超商店員勸導客人戴口罩遭刺死，高雄市議員今天質詢超商治安防護議題。高雄市長陳其邁表示，會要求警方加強巡邏密度，並與業者加強合作，用新科技協助超商治安。

民主進步黨高市議員郭建盟上午在市議會質詢指出，近來超商常成為暴力襲擊目標，9月26日屏東某超商店員被攻擊眼鼻，10月27日台中某超商店員被打斷肋骨，昨天桃園某超商店員遭刺死；不只這些，此前也有不少攻擊案件，都是因勸導戴口罩。

郭建盟表示，加強超商與警方連線有其必要，深夜時段犯罪風險高，尤其超商24小時營業，遇到傷害機率也高。現在連線技術不像過去要拉一堆電線，建議市府透過公私協力，與業者建立不會造成警力負擔的新科技防護機制。

高雄市政府警察局長黃明昭答詢指出，警方已提高見警率，也希望超商提升自衛能力，例如添購防護設備等；國外有主張超商服務員不要與歹徒反抗，事後再由警方追查，這樣的觀念也要宣導讓超商業者知道。

黃明昭表示，警方也會邀集超商、加油站等有夜間營業業者，一起討論加強聯繫可行方式，評估後再來推動。

陳其邁答詢指出，發生超商店員遇害事件，讓人很沉痛、不捨，除要求警局加強巡邏密度，也要針對夜間治安加強聯繫，進行通報改善。雙北有電子巡邏箱，高雄在這個月也會做好；他也交代高雄市副市長林欽榮組專案小組，解決超商聯繫通報問題。

陳其邁表示，現在要用新科技協助超商治安，改正過去聯繫通報的時間差。市府會與警方、業者一起努力，確保超商工作者安全。

超商 高雄市

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