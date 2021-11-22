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超商店員屢因勸罩傷亡 高市議員：建立電子通報網

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員郭建盟建議市府建置超商與警局的電子通報系統，保護超商安全。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員郭建盟建議市府建置超商與警局的電子通報系統，保護超商安全。記者林巧璉／翻攝

超商店員屢因勸導民眾戴口罩而遇害，昨天又發生桃園超商店員因此被刺身亡，高雄市議員今建議，高雄市警局應與全市24小時超商建立電子科技通報平台，在超商一有狀況時可透過一個按鈕就緊急通報派出所，讓警力能及時支援，保障超商民眾、店員人身安全。市長陳其邁表示，現在是科技5G時代，電子通報系統是很簡單的事也會加緊腳步做。

議員郭建盟指出，超商在現今社會已肩負多任，弱勢兒童沒有飯吃，政府也會請超商幫忙，父母來不及下班接送，也會請孩子到超商寫功課、吃飯，很多事情都能在超商解決。但是超商的安全卻沒有得到完善保障，市府應有短期因應作法，更需要規畫中長期快速通報機制，讓整個社區、超商民眾和店員的安全更有保障。

陳其邁表示，昨天桃園超商店員被刺身亡的消息讓人非常不捨，超商是24小時營業的，尤其在半夜看到亮著燈的超商能讓人安心。台北、新北等多縣市已有電子巡邏箱，高雄這個月也將啟用，「目前wifi、5G發達，與過去要牽電線、建機房不同」，已則成高雄市副市長林欽榮組成專案小組，解決通報問題，科技能解決這些事情，包括軟體建置應用，解決通報時間差，「這是很簡單的事情一定要趕快來做」。

高雄市警察局長黃明昭表示，短期因應措施是提高見警率，目前已在執行。另外超商也要提升防衛機制，包括業者可添購防護設備。黃明昭指出，在國外，如美國的主張是商店店員遇衝突不能反抗，反抗的店員還會被炒魷魚，「這主要是要保護店員安全，事後再由警力追查。這個觀念應該要落實，也讓超商方面了解。」

黃明昭說，防護網的部分目前也在推動中，特別感謝業者讓超商變成婦幼防護網的重要場所。不只是超商，也包括加油站，近期將與相關夜間營業、有大額金額等營業場所業者開會討論，警方與業者的通報機制如何更完善。

超商 高雄市 桃園

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