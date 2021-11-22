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黃捷喊火鍋加芋頭 陳其邁：我是不加這派

中央社 / 高雄22日電

天氣轉涼，高雄市觀光局舉辦「2021大港吃鍋」評選優質火鍋店家。無黨籍高雄市議員黃捷曾說自己吃鍋一定加芋頭，高雄市長陳其邁今天說，他是不加芋頭這派，但會用火鍋湯煮粥。

「2021大港吃鍋」活動邀集高雄在地鍋物業者參加，評選出優質火鍋店家，引發熱烈討論。藍綠議員也紛紛推薦心目中的好鍋，曾在臉書說吃黃捷鍋一定要加芋頭的黃捷，也邀陳其邁推薦私房火鍋給市民，希望陳其邁分享吃鍋心得。

對於「火鍋加芋頭」，陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，芋頭加到鍋裡就融化，煮太爛比較不好吃，「我不是吃芋頭那派的啦，放了美味就會損掉」。

陳其邁並分享他吃鍋秘訣，吃牛肉鍋或汕頭鍋時，因為所有精華都在湯裡，吃完後他會再加飯到湯中，然後再加一點牛肉等配料煮成粥來吃。

陳其邁說，高雄各種鍋都有，有牛肉鍋、汕頭鍋及眷村的酸白鍋等，也有羊肉爐，五花八門各具特色。他吃很多種鍋，不只吃某一種，但怕影響鍋物選拔，不方便表態哪種鍋好吃，不過所有鍋都各有特色，他都很喜歡。

陳其邁 火鍋 高雄市

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