高雄海洋派對本周末開跑 愛河上玩帆船、龍舟、SUP

高雄市去年推出愛河「還河於民」政策，為鼓勵民眾到愛河從事更多元水上活動，高市將於本月27日起，連續3周周末在愛河灣周邊推出「高雄海洋派對KOP(Kaohsiung Ocean Party)」活動，每周都有不同的主題賽事、水域體驗活動和文創市集。包括國際帆船賽、龍舟錦標賽和SUP力士划槳國際邀請賽。

首周（11/27-11/28）為「2021高雄國際帆船賽」，在愛河灣鯨魚堤岸將有30艘重型帆船集結愛河灣，全台灣的帆船好手齊聚高雄進行競賽。市府表示，身為海洋首都的高雄，更擁有堅強的遊艇製造實力，這次的重帆比賽更開放民眾搭遊艇近距離觀賽，周邊還有多元水域體驗活動，搭配知名的文創市集與舞台音樂演出等，讓市民以更休閒、輕鬆的方式來親海。

第二周（12/3-12/5）是「高雄城市盃龍舟錦標賽」，地點選在愛河流域七賢橋與中正橋間舉行，目前已達90隊2000多名國內龍舟好手報名，以競技運動、傳統習俗與特色文化為元素，也是高雄每年具代表的運動觀光盛事。市府指出，近兩年因疫情影響，民眾無法於端午節在愛河欣賞刺激的龍舟賽，在2021年底終於能在愛河現場重溫賽事盛況，感受熱血沸騰的臨場感。