質詢聚焦反萊豬公投 藍市議員、陳其邁針鋒相對

反萊豬等4大公投12月18日投票，國民黨高雄市議員今天在議會質詢表示，民進黨把萊豬說成美豬，亂扣帽子。高雄市長陳其邁答詢指出，國民黨把美豬說成毒豬，破壞台美關係。

年底4大公投投票將近，國民黨高市議員蔡武宏、李眉蓁、鍾易仲等人上午在高雄市議會針對反萊豬公投議題質詢陳其邁。雙方一來一往，針鋒相對。

蔡武宏表示，民進黨把萊豬說成美豬，民進黨是破壞台美關係殺手，因為反萊豬不等於反美豬。對此，陳其邁指出，國民黨把美豬說毒豬，才是破壞台美關係。

李眉蓁詢問陳其邁，台美關係與台灣人民健康哪個重要？陳其邁回答，一樣重要。

李眉蓁隨即播放陳其邁擔任立委時發言影片，片中陳其邁說要把人民健康放在最高等級。

陳其邁對此指出，國民黨能開放進口萊牛，卻不能開放進口萊豬是雙標。

鍾易仲質詢陳其邁，有疑慮的萊豬能不能吃？陳其邁答詢表示，這個題目有陷阱，符合衛生規範的能吃，萊牛吃了很多年都沒問題。

鍾易仲也播放陳其邁擔任立委時說有疑慮就不能吃的影片，質疑陳其邁當初為了捍衛食安，強力監督政府，「但現在回頭看，你會汗顏嗎？」

陳其邁答詢指出，他與鍾易仲一樣關心食安，萊牛開放多年，客觀證據顯示風險很低，「萊牛可以吃，標準一致，萊豬就可以吃」。