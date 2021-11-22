疫情下出國不易 羽協潛優選手到金門移訓

中華羽球協會潛優選手移地金門進行4天集訓和競賽，羽協理事長張國祚專程來為選手打氣，他說，疫情選手出國比賽不易，肯定來金門移地訓練，讓選手有類出國體驗和訓練品質。

金門縣政府教育處今天發布新聞表示，中華羽協15日到18日帶領民國110年中華羽協潛優代表隊選手到金門移地訓練並進行對抗賽，受到金門縣長楊鎮浯和縣體育會理事長唐麗輝等人歡迎。

結訓典禮時，張國祚提到，協會為接軌國際並提升台灣青少年羽球競技水平，雖因國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，仍安排選手到金門移地訓練並辦理對抗賽，讓選手能有類出國的體驗和訓練品質。

金門縣政府教育處處長黃雅芬在結訓典禮勉勵選手持續努力朝國際舞台邁進，也歡迎協會日後再安排來金門移地訓練。唐麗輝頒贈紀念獎牌給金門縣體育會羽球委員會主委謝世祥，感謝金門體育會協助訓練和對抗賽。

教育處表示，參與選手U15至U19橫跨3個年齡層，有10名教練協助訓練及對抗賽規劃。潛優代表隊為今年度第2次青少年分齡賽各級單打前4名與雙打前3名所組成，並依照積分遴選教練團參與。

這次集訓與對抗賽在金湖綜合體育館舉行，共有44名選手參與，他們分別來自台灣和金門好手，移訓期間並有8名金門大學生協助代表隊訓練。

訓練競技之餘，中華羽協也安排教練選手走訪金門，他們對金門留下深刻印象，並表示有機會一定還要再來。