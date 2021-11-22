快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

疫情下出國不易 羽協潛優選手到金門移訓

中央社 / 金門縣22日電

中華羽球協會潛優選手移地金門進行4天集訓和競賽，羽協理事長張國祚專程來為選手打氣，他說，疫情選手出國比賽不易，肯定來金門移地訓練，讓選手有類出國體驗和訓練品質。

金門縣政府教育處今天發布新聞表示，中華羽協15日到18日帶領民國110年中華羽協潛優代表隊選手到金門移地訓練並進行對抗賽，受到金門縣長楊鎮浯和縣體育會理事長唐麗輝等人歡迎。

結訓典禮時，張國祚提到，協會為接軌國際並提升台灣青少年羽球競技水平，雖因國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，仍安排選手到金門移地訓練並辦理對抗賽，讓選手能有類出國的體驗和訓練品質。

金門縣政府教育處處長黃雅芬在結訓典禮勉勵選手持續努力朝國際舞台邁進，也歡迎協會日後再安排來金門移地訓練。唐麗輝頒贈紀念獎牌給金門縣體育會羽球委員會主委謝世祥，感謝金門體育會協助訓練和對抗賽。

教育處表示，參與選手U15至U19橫跨3個年齡層，有10名教練協助訓練及對抗賽規劃。潛優代表隊為今年度第2次青少年分齡賽各級單打前4名與雙打前3名所組成，並依照積分遴選教練團參與。

這次集訓與對抗賽在金湖綜合體育館舉行，共有44名選手參與，他們分別來自台灣和金門好手，移訓期間並有8名金門大學生協助代表隊訓練。

訓練競技之餘，中華羽協也安排教練選手走訪金門，他們對金門留下深刻印象，並表示有機會一定還要再來。

金門 體育

延伸閱讀

金門早產兒呼吸窘迫 空勤總隊直升機緊急醫療後送

聯合盃金門初賽今登場 841學子搶210名額晉級全國賽

花蓮縣府聯手旅遊業推離島包機 下月金門澎湖各一航班

好消息！金門花蓮雙向包機12月26日再次啟動 直飛後山

相關新聞

民眾投訴瀰漫惡臭！高市環保局找到異味源卻難罰禍首

高雄市環保局表示，近日接獲多起民眾陳情鼓山、前鎮、楠梓、大社、左營、鳥松、鳳山及三民等區，空氣中瀰漫化學品酸臭味，稽查人...

高雄海洋派對本周末開跑 愛河上玩帆船、龍舟、SUP

高雄市去年推出愛河「還河於民」政策，為鼓勵民眾到愛河從事更多元水上活動，高市將於本月27日起，連續3周周末在愛河灣周邊推...

副市長從大叔變型男 高雄時尚大賞27日決賽有看頭

高雄市青年局團隊活動力十足，透過創意發想，增添城市青春氣息，青年局主辦第二屆「高雄時尚大賞」27日決賽登場，近日在高雄後...

高市推吃鍋活動 陳其邁公布自己吃鍋最後一步驟

高雄市觀光局推「2021大港吃鍋」活動，多位市議員紛紛推薦自己心目中愛的鍋物，高雄市長陳其邁被議員點名接力，今陳其邁在議...

15歲社教獎得主張裴倢 帶領偏鄉童出版圓夢

在最年輕的15歲「社會教育貢獻獎」得主張裴倢帶領下，一幅幅由高雄新庄國小37位小畫家所創作的圖畫將集結成繪本，成為具有國際書碼的出版品，既讓學童能透過自己雙手創造教育基金，也推廣在地的葫蘆文化，為家鄉產業盡一份心力。

聯合盃作文賽 金門、桃園筆戰

第15屆聯合盃全國作文大賽桃園區、金門區初賽昨天登場，分別有2545、841名中小學生參賽；今年因疫情考量，桃園實體活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。