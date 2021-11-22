副市長從大叔變型男 高雄時尚大賞27日決賽有看頭

高雄市青年局團隊活動力十足，透過創意發想，增添城市青春氣息，青年局主辦第二屆「高雄時尚大賞」27日決賽登場，近日在高雄後驛商圈辦「風行潮時尚」活動，展演多套校園新秀服裝設計作品，副市長羅達生、多位議員換上時尚造型，讓人驚豔。

羅達生標準穿著經常是白襯衫搭上西裝褲，他出席「風行潮時尚」活動，為力挺本土設計師作品，換上第一屆高雄時尚大賞設計賞廖家平為今年台北時裝周新鮮秀製作的服飾，以行動支持在地產業與台灣服裝設計，換上帥氣長大衣，頭髮上髮膠，從嚴肅大叔變自信型男，反差很大。

立委李昆澤、市議員鄭孟洳、林于凱、吳益政、何權峰、黃香菽等人也出席，換上設計感十足造型，讓人耳目一新。一向很支持青年局事務的市長陳其邁妻子吳虹醫師也出席和大家同樂。

高雄市三民區後驛商圈近年來每到年底會在主要街道掛上千把彩色雨傘，形成「後驛商圈雨傘街」特色街景，吸引年輕人朝聖街拍，為後驛商圈注入新活力。

羅達生說，「高雄時尚大賞」除培育時尚人才、鼓勵青年投入時尚設計創新創意產業外，更希望透過「風行潮時尚」等活動刺激市場，也活化商圈，將時尚、設計與產業帶入高雄。

「風行潮時尚」邀請南台灣兩大服裝設計科系實踐大學高雄校區服裝設計與經營學系、台南應用科技大學時尚設計系一同發表，安排高人氣流DJ「妖嬌」為觀眾帶來聽覺享受。

「期待高雄時尚大賞不僅是設計競賽！」青年局長張以理說，時尚產業涉及的產業面向相當廣，透過「高雄時尚大賞」為南部留下時尚專業人才，也藉此與不同品牌、服務、業種跨域合作，為高雄產業、創就業環境激盪更多的可能性，此次與年輕品牌yoxi專案合作就是一例。