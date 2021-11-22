高市推吃鍋活動 陳其邁公布自己吃鍋最後一步驟

高雄市觀光局推「2021大港吃鍋」活動，多位市議員紛紛推薦自己心目中愛的鍋物，高雄市長陳其邁被議員點名接力，今陳其邁在議會接受聯訪時表示，自己不敢說最愛哪一鍋，怕會影響鍋王評比，但公布自己的獨家吃鍋程序，「最後一步我會把菜都撈起來，在滿是精華的湯底裡加入白飯來煮粥，再加一點肉，非常美味。」

昨天議員黃捷分享自己最愛的鳳山鍋物，也邀請陳其邁接力吃火鍋，「聽說邁邁市長特別愛吃牛肉鍋，有嚴格的吃鍋SOP，希望請他向市民朋友分享私房吃鍋心得！

陳其邁說，台灣是海洋文化，有各式鍋物，不管是牛肉鍋、汕頭鍋，或是從中國來的酸菜鍋等，各有各的風味、特色，「我鍋吃得很多，不限於牛肉鍋、汕頭鍋，各種鍋都很有特色」。陳其邁話鋒一轉說，自己不是芋頭派，芋頭加進去之後會爛爛、糊糊的，我最後一步驟會加飯進去煮粥，芋頭如果放進去就......，不那麼美味。

觀光局表示，大港吃鍋活動分為「個人鍋組」或「共鍋組」報名，各組鍋王可獨得獎勵金10萬元，報名店家百花齊放各具特色，另外鍋物達人試吃員募集活動也正熱情召募中，歡迎對火鍋有滿腔熱血，年滿18歲以上，擅長撰寫食記分享文，加上個人社群(Facebook、Instagram)追蹤人數達500人以上，都歡迎來報名試吃活動！更多最新資訊請上高雄旅遊網查詢。