民眾投訴瀰漫惡臭！高市環保局找到異味源卻難罰禍首

高雄市環保局表示，近日接獲多起民眾陳情鼓山、前鎮、楠梓、大社、左營、鳥松、鳳山及三民等區，空氣中瀰漫化學品酸臭味，稽查人員多次到各陳情現場查察，確認化學酸臭味不是化學汙染，而是黑板樹開花產生異味所致。因目前正值黑板樹花季，黑板樹花朵盛開會產生酸臭味，導致民眾懷疑為工廠廢氣。

「這什麼味道？好臭啊！」民眾聞到異味打電話到1999陳情。環保局針對民眾投訴的多區地點進行查察，稽查人員帶著可以檢測揮發性有機化合物（VOC）和其它有毒氣體的「光離子化檢測器（PID）」，但數值都為零。勘察附近環境，陳情地點附近都有大量的黑板樹。

高雄市環保局稽查科長蘇皇信表示，黑板樹為高雄市常見的行道樹，每年11月起為黑板樹花季，黑板樹開花後產生的酸臭味，常使民眾認為有工廠偷排廢氣。經稽查人員於現場查證後，發現異味來自行道樹盛開所致；其他常見會產生異味的行道樹，還有大葉山欖，大葉山欖開花時則會散發燃燒塑膠異味。

環保局雖已派員確認民眾陳情地點與當地黑板樹開花的關聯性，仍不放鬆針對大社、仁武、楠梓工業區等會產生塑膠或酸臭異味的製程加強稽查。另外也透過工廠煙道異味採樣及無人機巡查，針對化學異味及燃燒異味進行管制，避免非法排放廢氣及燃燒情形發生。