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民眾投訴瀰漫惡臭！高市環保局找到異味源卻難罰禍首
高雄市環保局表示，近日接獲多起民眾陳情鼓山、前鎮、楠梓、大社、左營、鳥松、鳳山及三民等區，空氣中瀰漫化學品酸臭味，稽查人員多次到各陳情現場查察，確認化學酸臭味不是化學汙染，而是黑板樹開花產生異味所致。因目前正值黑板樹花季，黑板樹花朵盛開會產生酸臭味，導致民眾懷疑為工廠廢氣。
「這什麼味道？好臭啊！」民眾聞到異味打電話到1999陳情。環保局針對民眾投訴的多區地點進行查察，稽查人員帶著可以檢測揮發性有機化合物（VOC）和其它有毒氣體的「光離子化檢測器（PID）」，但數值都為零。勘察附近環境，陳情地點附近都有大量的黑板樹。
高雄市環保局稽查科長蘇皇信表示，黑板樹為高雄市常見的行道樹，每年11月起為黑板樹花季，黑板樹開花後產生的酸臭味，常使民眾認為有工廠偷排廢氣。經稽查人員於現場查證後，發現異味來自行道樹盛開所致；其他常見會產生異味的行道樹，還有大葉山欖，大葉山欖開花時則會散發燃燒塑膠異味。
環保局雖已派員確認民眾陳情地點與當地黑板樹開花的關聯性，仍不放鬆針對大社、仁武、楠梓工業區等會產生塑膠或酸臭異味的製程加強稽查。另外也透過工廠煙道異味採樣及無人機巡查，針對化學異味及燃燒異味進行管制，避免非法排放廢氣及燃燒情形發生。
環保局說，民眾近期如有聞到異味時，可先於住家附近查看，是否有種植會散發異味的樹木種類造成異味？如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線07-7317600，環保局將派人前往現場確認。
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