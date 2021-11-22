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15歲社教獎得主張裴倢 帶領偏鄉童出版圓夢

聯合新聞網 / 高雄訊
15歲的「社會教育貢獻獎」得主張裴倢（左）教學童創作誠信繪本《我是雄赳赳》。 公益藝術家協會／提供
15歲的「社會教育貢獻獎」得主張裴倢（左）教學童創作誠信繪本《我是雄赳赳》。 公益藝術家協會／提供

在最年輕的15歲「社會教育貢獻獎」得主張裴倢帶領下，一幅幅由高雄新庄國小37位小畫家所創作的圖畫將集結成繪本，成為具有國際書碼的出版品，既讓學童能透過自己雙手創造教育基金，也推廣在地的葫蘆文化，為家鄉產業盡一份心力。

高雄市政府政風處主辦，聯合報系文化基金會、公益藝術家協會共同協辦的「當我們廉在一起2──百年傳承‧承載多元」活動，其中之一的「誠信助攻偏鄉圓夢計畫」，邀請就讀高中的社會教育貢獻獎得主張裴倢前往教學，透過誠信價值的串連，帶領37位偏鄉小畫家一起畫出在地的故事。張裴倢說，繪本故事是專為誠信與新庄在地特色發想，讓小朋友自由發揮、畫出對這片土地最真誠的愛。

高雄新庄國小的小畫家們所創作的圖畫將集結成繪本，大夥兒樂在其中。 公益藝術家協會／提供
高雄新庄國小的小畫家們所創作的圖畫將集結成繪本，大夥兒樂在其中。 公益藝術家協會／提供

張裴倢教學童創作誠信繪本《我是雄赳赳》。透過主角高雄市鳥綠繡眼「雄赳赳」的故事，帶領學童認知誠信的重要性，並與學童共同創作，集結成另一個誠信繪本《雄赳赳前傳：領袖的誕生》，希望透過結合新庄葫蘆產業特色，譜寫出在地的誠信故事。這個繪本將以電子書形式銷售，所得全數回饋給偏鄉學童做為教育基金，也讓偏鄉童學習到用雙手創造未來的價值。

對此，高雄市政府政風處主任秘書王作勇指出，希望透過廉潔教育及藝術課程，教導學童將誠信觀念真實扎根於內心、落實於生活。新庄國小校長林文毅也說，能夠透過這樣有趣的形式讓孩子們學習，是一個相當有創意也有效果的方式。

張裴倢今年以「漫畫有愛」為主題獲得高雄市社會教育貢獻獎，打破由姐姐張筑貽所保持17歲最年輕得獎人紀錄。她運用漫畫技巧為高齡者創作故事，陸續在四個社區舉辦大型展覽，為上百位爺爺奶奶們帶來歡樂，是她實踐「青銀共生」出版平台的起點，希望串起高齡者專業知能與偏鄉童學習動機；這個平台方案已經入圍「台積電青年築夢計畫」、「尤努斯創新創業計畫」等競賽。

偏鄉 高雄市 台積電 青年

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