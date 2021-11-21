大疫過後感觸更深 金馬賓館年度壓軸「預演未來」

永添藝術年度壓軸展覽「預演未來」登場，即日起至2022年5月29日在金馬賓館當代美術館展出。執行長邵雅曼說，「預演未來」發想與想像，是有感於5月疫情第二度爆發，人們生活與秩序被徹底改變，與病毒共存成為日常，當代生活正在適應一種人與科技、大自然間的新關係。

「預演未來」展覽邀請來自國內外10位新銳藝術家，共同勾勒未來事物的輪廓，作品包括表演、錄像裝置、立體裝置、數位繪畫、繪畫、遊戲等多元形式，議題廣泛觸及智慧家電、神話、天災、新資源、新衛生、微生物、口罩時代、AI、演算法、深偽技術、性別議題、數位分身、元遊戲等，走入展區的每一個人，包含藝術家和觀眾都是這場展覽的參與者，共鳴強烈。

邵雅曼說，適逢金馬賓館當代美術館3周年，獻上年度壓軸「預演未來」，除思索未來的無限可能外，也回首過去2年來，全球歷經新冠疫情，許多不可能變成可能，許多原本理所當然的事，變得遙不可及，順應變局能力，是現代人面對未來必備能耐。

此次參展藝術家包含aaajiao、周育正（CHOU Yu-Cheng）、傑克·艾維斯（Jake ELWES）、尼羅·柯廷（Nile KOETTING）、劉玗（LIU Yu）、陸揚（LU Yang）、凱爾·麥克唐納（Kyle MCDONALD）、安娜·普瓦茨基（Ana PRVAČKI）、吳權倫（WU Chuan-Lun）、張哲熙（Gary Zhexi ZHANG）。