關懷計畫+資收大軍 可月入9千 她不參加：賺多少是秘密

疫情衝擊資源回收個體戶生活，環保署攜手各縣市環保局照顧弱勢，推動「資收關懷計畫」，派員到府收運，回收物補助單價，優於市面資收廠價格，每月提供回收補助金最高5000元，高雄市目前152人參與，另成立資收大軍，以時薪160元雇用，每月最高25小時，除上街撿拾回收物品，也到定點資收站做分類等，每月最高補助4000元，目前97人參與。高雄市環保局表示，目前有10人兩個計畫都參加，最高可月領9000元，對生活不無小補。

高雄市環保局科長陳偉德說，資收大軍是雇用短期資源回收臨時工，每人每月工作25小時，時薪160元，協助資源回收站或清潔隊做分類，及道路巡檢、撿拾回收物等。

資收關懷工作計畫提供到府收運服務，幫助資收個體戶增加收益，每人每月最高補助5000元。高雄市今年1月補助135人，鼓勵各區清潔隊協助發掘需要協助民眾，並輔導參與資收關懷計畫，今年10月補助人數上升到152人，高雄各行政區中，以鳥松區、大樹區及仁武區參與資收關懷計畫人數最多。

高雄市有400多名資收個體戶，多數是經濟較弱勢者，參加資收關懷計畫的陳姓老婦人說，環保局派人到府收運減輕她搬運負擔，相當貼心。有許多個體戶對政策一知半解，興趣缺缺，高雄市80歲劉姓婦人撿拾資源回收維生26年，她說，撿拾回收的多寡，取決於一天花多少時間在外奔忙，也需要靠些運氣，拾荒人數增加，自然會壓縮能撿拾的量。

劉姓婦人說，她靠撿拾資源回收平均一天賺百元左右，若要一個月有超過3000元收入，就相當勤奮才有可能，紙箱等回收物價格有波動，收入不穩定。

劉姓婦人感嘆，撿拾回收維生的個體戶以高齡長者居多，要維持收入不容易，忍受風吹日曬雨淋加減賺，自己賺零用錢，就不用向兒孫伸手。