高雄多區瀰漫化學酸臭味 元凶竟是黑板樹開花

高雄近日有鼓山、前鎮、楠梓、大社等多區民眾陳情，指空氣中瀰漫化學品酸臭味，疑為有工廠排放廢氣，高市環保署勘查後發現是黑板樹開花產生異味。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿說明，黑板樹是高雄常見行道樹，每年11月起是花季，開花後會產生酸臭味，常使民眾誤認為有工廠偷排廢氣。環保局也說，其他常見會產生異味的行道樹還有大葉山欖，開花時會散發類似燃燒塑膠的異味。

環保局指出，近日已派員確認民眾陳情地點與當地黑板樹開花的關聯性；並另針對大社、仁武、楠梓工業區等會產生塑膠或酸臭異味的製程加強稽查，也透過工廠煙道異味採樣及無人機巡查，針對化學異味及燃燒異味進行管制，避免非法排放廢氣及燃燒情形。

環保局也呼籲，民眾近期如有聞到異味時，可先查看附近是否有黑板樹或大葉山欖正在開花；如果無法辨識氣味，或擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味、工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線（07）7317600，環保局將派人前往現場確認。