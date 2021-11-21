議員質疑高市推資源回收不積極 陳其邁：將選出示範點

高雄市每月製造約11萬噸垃圾，六都排名第二，僅次於新北市。市議員李雅慧質詢指，台北市資源回收率66%，高雄是58%，高雄市廚餘回收率僅3%，許多廚餘被當成一般垃圾，造成資源浪費，也增加後端處理負擔。市長陳其邁指出，高雄市資源回收確實還有改善空間，會請環保局找一些地點、社區試辦當示範區，讓資源回收更確實，垃圾分類更精準也能延長焚化廠壽命。

李雅慧也說，高雄市垃圾車載運狀況僅分一般、資源回收、廚餘等三類，沒有強力推動垃圾分類政策，建議可參考日本作法，垃圾分為10多類，也能產出再生能源。環保局長張瑞琿說，雖資源回收車在標示上沒有細分，但工作人員回到回收場後都會再進行細分。環保局從去年起與持續與超商、量販店合作，在較大門市設置寶特瓶回收機，回饋金額儲值到一卡通就能馬上在商店消費，能提高誘因。

高雄市的資源回收率從108年是57.12％、109年是59.05％，而今年1至9月則為61.53％，逐年有提升。環保局科長陳偉德表示，近年環保局增加破袋稽查強度，隨車的查報員會隨機打開民眾的垃圾袋檢查是否回收確實。另外針對大樓社區未落實垃圾分類，也加強宣導、稽查，近年民眾回收狀況已進步不少。

李雅慧更舉新加坡為例，新加坡實馬高島是全球首座採無機廢料建成的小島，原料來自新加坡4個垃圾焚化廠垃圾焚化廠灰燼。另外新加坡也採垃圾發電，利用利用燃燒廢棄物利用燃燒廢棄物的能量，把水轉換成把水轉換成水蒸氣製造電能，目前更供當地2至3％電量。希望市府能對低碳、新興能源做更多努力。

高市環保局目前已選定鼓山區國家音樂廳大樓推行低碳社區計畫，計畫內容包括更換省電LED燈管、楊水馬達、景觀投射燈等，估計每年可省14.5噸二氧化碳，張瑞琿表示，低碳社區包含各種面向，包括資源回收、汰換老舊設備等，年底試辦後會再評估接下來的推展方向。