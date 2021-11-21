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疫情反激潛心書寫 2021打狗鳳邑文學獎從地方關懷國際

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2021打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」在高雄文學館舉行。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」在高雄文學館舉行。記者徐如宜／攝影

「2021打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」今天在高雄文學館舉行，市長陳其邁頒獎給文學獎得主，鼓勵創作者。今年803件參賽，作者年紀從13歲至81歲，並有中國、香港、馬來西亞、新加坡、英國等國來稿參賽。得獎作品主題涵括個人內心潛意識，到台灣開墾史上的械鬥及強權統治，更擴展到國際議題關懷，由高雄出發卻不限於在地，具有強烈的南方特色。

今年新冠肺炎疫情肆虐，衝擊人們生活模式，然而創作的靈魂未因疫情而削減，反而促使創作者潛心專注書寫，收件總數達803件，是這十年來收件數最多的一屆。陳其邁表示，今年得獎作品有多篇以女性為主題的作品，充分展現女性在時代洪流中所散發的堅韌力量，得獎作品題材也有跨出台灣，視野擴及國際事件，敘述緬甸民主運動中犧牲的19歲少女，顯現打狗鳳邑文學獎多元寬闊的南方氣度。

評審團代表蔡素芬表示，今年得獎作品有多篇女性故事，而作品中的女性形象大為不同，但呈現的是現代女性的群像，像是困頓於傳統與追求自我之間，或個人內在的不斷觀看、尋找自己的聲音，或對社會懷有大愛勇敢犧牲自我。豐富的作品不會是單一的呈現面向，而是留下更多的思考空間給讀者，今年的得獎作品正可提供讀者豐富的思考空間。

典禮現場由新詩及臺語新詩高雄獎得主朗讀獲獎作品，讓現場來賓聆賞詩的韻律之美，四位高雄獎得主分享創作心得。「2021打狗鳳邑文學獎」所有得獎作品，集結為《2021打狗鳳邑文學獎得獎作品集》，民眾可至全台各大書店及博客來網路書店購買，或於高雄市立圖書館各分館借閱。

2021打狗鳳邑文學獎得獎名單：小說類-高雄獎／陳昱良〈舊巷女人〉，獎金20萬元；優選獎／徐麗娟〈直到海水變藍〉，獎金12萬元；佳作／吳品瑜〈海線無戰事〉、蔡易澄〈迷宮的模樣〉，獎金8萬元。

散文類-高雄獎／林念慈〈聽說，冰箱裡有光〉，獎金12萬；優選獎／馬尼尼為〈我睡覺的時候〉，獎金8萬；佳作／馮國瑄〈印記〉、何承蔚〈克拉克結業報告〉，獎金6萬。

新詩類-高雄獎／何郁青〈街貓生存法則〉，獎金8萬；優選獎／舒靈強〈人〉，獎金6萬；佳作／毛玉配慮〈一年最後一天―悼2020年〉、林佑霖〈像我這樣虛構的人〉，獎金4萬。

臺語新詩類-高雄獎／張青松〈龍船花的春天―寫予鄧家希〉，獎金8萬；優選獎／陳德民〈野草的志氣〉，獎金6萬；佳作／紀志新〈西瓜的三種讀法〉、陳這〈武德殿前和貓á論詩〉，獎金4萬。

「2021打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」在高雄文學館舉行。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」在高雄文學館舉行。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎」小說類得獎者。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎」小說類得獎者。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎」台語新詩類得獎者。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎」台語新詩類得獎者。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎」散文類得獎者。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎」散文類得獎者。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎」新詩類得主。記者徐如宜／攝影
「2021打狗鳳邑文學獎」新詩類得主。記者徐如宜／攝影

疫情 高雄文學館 高雄市

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