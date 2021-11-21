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緊盯捷運工程 高雄勞工局長假日帶隊稽查

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
新北市三峽區捷運工地昨天發生意外，釀3死2傷意外。高雄市有多個軌道工程正進行中，高雄市勞工局長周登春（左四）率領勞檢處會同捷運局人員，到「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。圖／高雄市勞工局提供
新北市三峽區捷運工地昨天發生意外，釀3死2傷意外。高雄市有多個軌道工程正進行中，高雄市勞工局長周登春（左四）率領勞檢處會同捷運局人員，到「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。圖／高雄市勞工局提供

新北市三峽區捷運工地昨天發生橋墩灌漿施工模板倒塌意外，造成3死2傷的重大工安意外，引起社會關注。高雄市長陳其邁通令市府各局處對所屬發包工程，應落實三級管理機制，嚴格要求施工廠商善盡現場安全管理責任。今天上午勞工局長周登春率領勞檢處會同捷運局人員，針對「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。

勞工局說，受檢重大工程主要工程項目為橋梁工程，具有高處作業、施工架、模板支撐等高風險作業，檢查著重於「墜落及倒塌預防」，經檢查未有發現重大缺失，也要求施工單位在後續工程施作階段，應注意墜落及倒塌風險。

周登春指出，勞工局已列管轄內重大公共工程，鎖定高處作業、模板支撐及施工架等有倒塌風險的構築設施，加強督檢頻率。捷運局已清查橋墩工程等17處，依據工期持續列管，針對發現的缺失責令雇主應立即改善外，也督促營造廠應確實負起承攬安全管理責任，加強工地安全自主管理，記取公共工程重大職災教訓，確保勞工工作安全。

勞檢處長郭清吉說，營造工地灌漿工程有些重要環節，要防止模板支撐倒塌，模板支撐應由專業技師或委由專業機構安全設計，以一般鋼管為模板支撐的支柱時，高度每隔2公尺內，應設置足夠強度的縱向、橫向水平繫條，並與牆、柱、橋墩等構造物，或穩固的牆模、柱模等妥實連結，以防止支柱移位。

郭清吉說，勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施，若事業單位未落實承攬管理責任，將加重處罰。

新北市三峽區捷運工地昨天發生意外，釀3死2傷意外。高雄市有多個軌道工程正進行中，高雄市勞工局長周登春率領勞檢處會同捷運局人員，到「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。圖／高雄市勞工局提供
新北市三峽區捷運工地昨天發生意外，釀3死2傷意外。高雄市有多個軌道工程正進行中，高雄市勞工局長周登春率領勞檢處會同捷運局人員，到「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。圖／高雄市勞工局提供
新北市三峽區捷運工地昨天發生意外，釀3死2傷意外。高雄市有多個軌道工程正進行中，高雄市勞工局長周登春（右二）率領勞檢處會同捷運局人員，到「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。圖／高雄市勞工局提供
新北市三峽區捷運工地昨天發生意外，釀3死2傷意外。高雄市有多個軌道工程正進行中，高雄市勞工局長周登春（右二）率領勞檢處會同捷運局人員，到「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。圖／高雄市勞工局提供
新北市三峽區捷運工地昨天發生意外，釀3死2傷意外。高雄市有多個軌道工程正進行中，高雄市勞工局長周登春（左二）率領勞檢處會同捷運局人員，到「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。圖／高雄市勞工局提供
新北市三峽區捷運工地昨天發生意外，釀3死2傷意外。高雄市有多個軌道工程正進行中，高雄市勞工局長周登春（左二）率領勞檢處會同捷運局人員，到「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第一階段土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。圖／高雄市勞工局提供

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