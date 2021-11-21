屏北產業串連區域特色 今年設計親子農村體驗
屏東縣屏北地區五個農村再生社區，產業串連，連續第四年在鹽埔鄉彭厝農場登場，今年結合各農再社區特色，打造親子體驗，包括焢土窯、挖蕃薯、抓泥鰍，以及手作畫糖、棉花糖，縣長潘孟安到場與近千名民眾同樂，體驗焢土窯、社區產業DIY，潘孟安說，期待未來持續整合地方資源，串連區域特色，使產業活化的力度加深加廣。
屏北地區五個農在社區，九如鄉昌榮、洽興、後庄、過田及里港鄉塔樓社區。潘孟安說，各社區的產業大都以短期作物及養殖業為主，且又是鳳山八社塔樓社範圍，歷史淵源讓社區間緊密連結。
潘孟安說，以往活動主軸以烘土窯為主，缺乏小朋友能體驗的農村樂，各社區集思廣益，以親子共同體驗農村為出發點，發想成親子農村體驗主題「好九不見親子焢窯趣」，包含抓泥鰍等，期望未來能成為屏北地區新的產業節慶，每當這個時節一到，遊客就會想屏北地區體驗親子農村樂。
潘孟安說，近年來在縣府農村再生專案辦公室積極培力下，許多社區充滿生命力與創造力，不僅文化、景觀、人文歷史等充滿特色，社區產業逐漸展現成果，將當地特色產業透過加工與生技，並推動產品包裝，導入屏東美學概念，提高產品價值與市場接軌，由成熟的社區帶領剛起步的社區，大手牽小手拉抬社區產業能見度，展現社區凝聚力。
縣府農再辦公室表示，現場體驗五個社區產品DIY，昌榮社區的鳳梨豆醬、後庄社區小黃瓜醃製、洽興社區菜頭醃製、過田社區檸檬酵素製作以及塔樓社區泡菜醃製等，都是社區的農特產。
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