快訊

桃園超商店員遭追殺畫面曝光！ 家屬相驗哀痛不願多談

萬金石肯亞確診女選手曾染疫也打過2劑AZ 研判是舊案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東無人機飛行考照場2期工程 南華國小智慧農業學校

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府讓民眾了解遙控無人機與相關管理規範，今在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦教育推廣，縣長潘孟安（左二，坐者）也操作穿越機升空，體驗以第一人稱飛行視角，透過螢幕民眾了解無人機飛行視角。記者劉星君／攝影
屏東縣府讓民眾了解遙控無人機與相關管理規範，今在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦教育推廣，縣長潘孟安（左二，坐者）也操作穿越機升空，體驗以第一人稱飛行視角，透過螢幕民眾了解無人機飛行視角。記者劉星君／攝影

屏東縣府讓民眾了解遙控無人機與相關管理規範，今在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦教育推廣，縣長潘孟安也操作穿越機升空，體驗以第一人稱飛行視角，潘孟安說，遙控無人機飛行場今年初成立後，縣府規畫飛行場改善工程，建置辦公室、停車場等硬體設施，提供更完善服務。

潘孟安說，除在竹田鄉的遙控無人機飛行場域外，縣府在高樹鄉南華國小打造智慧農業學校，並向民航局爭取25公斤以上150公斤以下遙控無人機高級測驗場，致力打造「農業智慧科技」為主軸的創新創業基地及遙控無人機的友善環境，預估年底啟用。

今天無人機教育推廣，現場邀請專業飛手噴射機表演炒熱氣氛，民眾看了驚呼連連。潘孟安說，縣府團隊明年將針對飛行場改善工程，建置辦公室、停車場、廁所等硬體設施的改善。

交旅處指出，屏東遙控無人機飛行考照場今年初成立後，截至11月，有280人在此通過考照。無人機也應用在消防救災、環保局等相關應用。

交旅處指出，無人教育推廣，結合穿桿賽表演、模型展示、有獎徵答及手擲機趣味競賽等多樣化活動，讓民眾不只是靜態觀賞吸睛的無人機，也能在參與過程實際體驗無人機的好玩之處。

屏東縣府讓民眾了解遙控無人機與相關管理規範，今在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦教育推廣，縣長潘孟安（左五）出席，潘孟安說，明年規畫飛行場改善工程，提供更完善服務品質。記者劉星君／攝影
屏東縣府讓民眾了解遙控無人機與相關管理規範，今在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦教育推廣，縣長潘孟安（左五）出席，潘孟安說，明年規畫飛行場改善工程，提供更完善服務品質。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 停車場

延伸閱讀

全台首座室內拍賣場 東港櫻花蝦拍賣場今落成

屏縣原住民族收穫節 總統、蘇揆回娘家共慶豐收

小英蘇揆出席屏東原民盛會 總統特別叮嚀這兩件事

地層下陷區推動光電 屏東民生綠電111年可達100%

相關新聞

屏東無人機飛行考照場2期工程 南華國小智慧農業學校

屏東縣府讓民眾了解遙控無人機與相關管理規範，今在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦教育推廣，縣長潘孟安也操作穿越機升空，體驗以第...

全台首座室內拍賣場 東港櫻花蝦拍賣場今落成

全世界唯二有產櫻花蝦國家是日本與台灣，櫻花蝦是東港三寶之一，每年11月到隔年5月是捕撈期，櫻花蝦近2年產值約2到3億元，...

「RUSH OUT」衝出封鎖線 屏東青少年熱舞無極限

屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」與屏東縣青少年中心合作舉辦「2021『RUSH OUT－衝出封鎖...

宗教巡禮／風獅爺福德祠 5尊土地公

金門風獅爺福德祠是近年來金門很紅的廟，主要是因為每年的求發財金活動，成為過年不少人必拜的廟宇，因緊鄰金門尚義機場，僅距離...

高市輕軌二階複勘 拚年底通車高美館站

高市環狀輕軌二階拚年底通車到高美館站，交通部複勘，專家學者列出5項營運前須改善事項，包括C20出口路緣石高低落差等。市府...

屏東推動太陽光電 明年全面民生綠電

屏東縣推動「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」，預計年底完成140MW（百萬瓦）併網量，成為全國最大私有地太陽光電案場。縣長潘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。