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屏東無人機飛行考照場2期工程 南華國小智慧農業學校
屏東縣府讓民眾了解遙控無人機與相關管理規範，今在屏東縣遙控無人機飛行場舉辦教育推廣，縣長潘孟安也操作穿越機升空，體驗以第一人稱飛行視角，潘孟安說，遙控無人機飛行場今年初成立後，縣府規畫飛行場改善工程，建置辦公室、停車場等硬體設施，提供更完善服務。
潘孟安說，除在竹田鄉的遙控無人機飛行場域外，縣府在高樹鄉南華國小打造智慧農業學校，並向民航局爭取25公斤以上150公斤以下遙控無人機高級測驗場，致力打造「農業智慧科技」為主軸的創新創業基地及遙控無人機的友善環境，預估年底啟用。
今天無人機教育推廣，現場邀請專業飛手噴射機表演炒熱氣氛，民眾看了驚呼連連。潘孟安說，縣府團隊明年將針對飛行場改善工程，建置辦公室、停車場、廁所等硬體設施的改善。
交旅處指出，屏東遙控無人機飛行考照場今年初成立後，截至11月，有280人在此通過考照。無人機也應用在消防救災、環保局等相關應用。
交旅處指出，無人教育推廣，結合穿桿賽表演、模型展示、有獎徵答及手擲機趣味競賽等多樣化活動，讓民眾不只是靜態觀賞吸睛的無人機，也能在參與過程實際體驗無人機的好玩之處。
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