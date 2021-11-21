全台首座室內拍賣場 東港櫻花蝦拍賣場今落成

全世界唯二有產櫻花蝦國家是日本與台灣，櫻花蝦是東港三寶之一，每年11月到隔年5月是捕撈期，櫻花蝦近2年產值約2到3億元，以往櫻花蝦拍賣都在戶外場域，縣府與農委會漁業署歷時5年建置東港櫻花蝦拍賣場，取得HACCP（食品安全管制系統）認證規畫，今舉行落成典禮，農委會副主委陳添壽說，這是台灣第一個室內拍賣場。

縣長潘孟安說，有別於以往傳統拍賣模式，賣魚貨也要吹冷氣，符合食品安全要求，櫻花蝦拍賣場是取得HACCP認證而規畫興建的場域，2層樓建物，拍賣場內維持15°C溫度要求，建置海水淨化設備等設施，確保漁貨在篩選、洗淨時，能使用潔淨海水清洗，並放置在規定的塑膠箱內拍賣，落實漁貨不落地，讓蝦體在拍賣過程保冷，降低櫻花蝦在拍賣時遭汙染風險，提升衛生品質。

潘孟安說，拍賣場透過HACCP管理及五流，人流、物流、水流、氣流、車流，5大面向管制汙染源，工作人員進入拍賣場要戴帽子穿雨鞋，進入拍賣場前須通過消毒池及完成手部清潔，流程符合國際水產衛生規格。

潘孟安說，現今透過對拍賣人員、供應人及承銷人辦理教育訓練，作業人員有全新作業觀念，提升拍賣場交易環境衛生水準至國際認證，消費者也可享用新鮮、安全的漁貨。

潘孟安說，櫻花蝦拍賣場在1樓落實漁貨不落地及人員管制，2樓增設迴廊能從高處盡覽漁貨拍賣實況，除可安排觀摩外，提供校外教學場域。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港櫻花蝦拍賣場的拍賣員、漁船組、承銷人，都要上食品安全教育課程，通過認證後，拍賣場才會正式啟用；今年因東港迎王，櫻花蝦捕撈作業11月8日開始，東港櫻花蝦產銷班共有112人，縣府核發115艘總額管制，每人每艘漁船每天限捕撈10箱，每箱15公斤，捕撈作業期周一到周五，周休二日。

東港區漁會指出，櫻花蝦產值2019年3億，2020年2億3000萬，近年來最高是在2013年4億9000萬元。