三鶯線事故釀3死 高市府突檢轄內捷運工地防職災

新北市三峽區捷運工地昨天發生橋墩灌漿施工模板倒塌造成3死2傷的重大工安意外，高雄市勞工局長周登春今天率勞檢處會同捷運局人員，針對高捷工地展開突擊檢查，確保工安。

高雄市勞工局今天發布新聞稿表示，高雄市長陳其邁已要求高市府各局處首長對於所屬發包工程，應落實3級管理機制，嚴格要求施工廠商善盡現場安全管理責任。

周登春上午率領勞檢處會同捷運局人員，針對「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）土建統包工程」工地，執行工地安全突擊檢查。

勞工局指出，受檢主要工程項目為橋梁工程，具有高處作業、施工架、模板支撐等高風險作業，此次檢查著重於「墜落及倒塌預防」，經檢查未有發現重大缺失。不過，後續工程施作階段，施工及監造單位仍應注意墜落及倒塌的風險預防。

周登春表示，勞工局已列管轄內重大公共工程，鎖定高處作業、模板支撐及施工架等有倒塌風險的構築設施，加強督檢頻率。

高雄市捷運局也已清查類似橋墩工程共17處，勞檢處將依據工期持續列管，針對發現的缺失，除令雇主立即改善，也督促營造廠應確實負起承攬安全管理責任，加強工地安全自主管理，記取公共工程重大職災教訓，確保工安。

新聞稿中，高雄市勞工局勞檢處長郭清吉指出，營造工地灌漿務必加強模板支撐，防止倒塌，如模板支撐由專業技師或委由專業機構進行安全設計，繪製模板支撐施工圖說、訂定混凝土澆置計畫，並按施工圖說施作及查驗等。

勞檢處表示，將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施，對於原事業單位未落實承攬管理責任，也將加重處罰，確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職業災害。