六堆300年 美濃客庄前往右堆武洛開基地溯源

六堆建堆300年，不只客家委員會舉辦紀念活動，高雄美濃客庄也到右堆開基地「里港武洛」溯源。高市客委會主委楊瑞霞說，溯源緬懷先人，也重新串起被行政區劃開的客庄文化圈。

今年是高屏地區客家先民創立「六堆」聯庄組織300週年，客家委員會昨天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園舉辦「六堆300紀念大會」。同時，美濃愛鄉文教基金會與高雄市政府客委會近日也前往屏東里港舉行右堆武洛開基溯源活動，感恩先賢。

高市客委會今天發布新聞稿表示，六堆之一的右堆，先祖向平埔族群武洛社租地墾拓成武洛庄，並分為較大的上武洛與下武洛，兩者相去2、3公里。

上武洛處於武洛溪（隘寮溪）洪氾頻仍地帶，墾拓成果常遭洪氾吞噬，歷經教訓逐步遷往大路關、瀰濃、高樹等地，也造就右堆成為六堆中幅員區跨最廣的一堆。

高市客委會表示，上武洛庄在日治時期一次超大洪水後，先民全部遷離而廢庄，後來遷住者均非客籍。上武洛舊址約今日屏東縣里港鄉載興村與鹽埔鄉仕絨村間毗連的地帶；而下武洛仍在，維持400~500人小庄頭，守護著武洛開基歷史。

楊瑞霞說，隨著時代推移變遷，很多右堆鄉親對右堆先民曾開基於武洛，後來才開枝散葉到各個庄頭的歷史，已不甚了解；因此右堆武洛開基溯源行動有緬懷先人、感念祖德意義，也能重新串接被行政區劃開的客庄文化圈。

活動參與者包含美濃客家文化教師、文史工作及客語家庭成員約40餘位，由楊瑞霞與屏東縣政府客家事務處長陳麗萍、武洛社區發展協會前理事長鍾明源擔任共同主祭官，在當地信仰中心福安宮祈福，並向上武洛方向設壇追念開基先祖。