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「RUSH OUT」衝出封鎖線 屏東青少年熱舞無極限

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
除了街舞展演外，也有青少年民謠吉他演出。圖／縣府社會處提供
除了街舞展演外，也有青少年民謠吉他演出。圖／縣府社會處提供

屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」與屏東縣青少年中心合作舉辦「2021『RUSH OUT－衝出封鎖線』」昨下午在屏東勝利星村的星星廣場強勢登場，酷炫燈光搭配氣勢非凡的舞團，與超吸睛的Talk Box Show，活動High翻現場。

活動總召隆隆說，高中開始接觸街頭舞蹈，能使用的資源非常少，與屏青的認識是擔任表演團體，從學生到擔任學生們的舞蹈老師，最後變成活動主辦人，沒想過自己會是站在資源提供端的角色，今年活動延續去年的主題潮流文化，以封鎖線的概念來象徵要民眾突破對街舞的既定印象，也激發青少年對跳舞興趣。

縣府社會處長劉美淑說，每年暑假屏東縣青少年中心總是最熱鬧，雖然疫情關係讓許多成果發表活動都暫緩，但看到現場青少年的熱情與活力，希望優質的青少年活動持續下去。

昨下午共有19組表演團輪番上陣，高中職學生排舞、小品清新的民謠吉他演唱與儀隊操槍演出，同時邀請ODC、Tribal crew、House Do More、Jazzy Damn、Talk Box Show、舞道子Hip Hop Kid、Southiest Family及MASK等知名舞團，更有在地最強「屏東戰隊（Pingtung Force）」舞團壓軸演出，現場也為在地街舞青少年組成「街舞體驗區」，讓想接觸跳舞的一般民眾體驗認識街舞。

現場讓觀眾體驗即興街舞。圖／縣府社會處提供
現場讓觀眾體驗即興街舞。圖／縣府社會處提供
屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」與屏東縣青少年中心合作舉辦「2021『RUSH OUT－衝出封鎖線』」昨下午在屏東勝利星村的星星廣場登場。圖／縣府社會處提供
屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」與屏東縣青少年中心合作舉辦「2021『RUSH OUT－衝出封鎖線』」昨下午在屏東勝利星村的星星廣場登場。圖／縣府社會處提供
屏東在地學生街舞團體表演。圖／縣府社會處提供
屏東在地學生街舞團體表演。圖／縣府社會處提供

屏東縣 街舞

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