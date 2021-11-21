「RUSH OUT」衝出封鎖線 屏東青少年熱舞無極限

屏東在地舞團「屏東戰隊（Pingtung Force）」與屏東縣青少年中心合作舉辦「2021『RUSH OUT－衝出封鎖線』」昨下午在屏東勝利星村的星星廣場強勢登場，酷炫燈光搭配氣勢非凡的舞團，與超吸睛的Talk Box Show，活動High翻現場。

活動總召隆隆說，高中開始接觸街頭舞蹈，能使用的資源非常少，與屏青的認識是擔任表演團體，從學生到擔任學生們的舞蹈老師，最後變成活動主辦人，沒想過自己會是站在資源提供端的角色，今年活動延續去年的主題潮流文化，以封鎖線的概念來象徵要民眾突破對街舞的既定印象，也激發青少年對跳舞興趣。

縣府社會處長劉美淑說，每年暑假屏東縣青少年中心總是最熱鬧，雖然疫情關係讓許多成果發表活動都暫緩，但看到現場青少年的熱情與活力，希望優質的青少年活動持續下去。