苓雅國際街頭藝術節 陳其邁：留下對高雄的感情

苓雅國際街頭藝術節今天舉辦成果展，高雄市長陳其邁期許活動辦得一年比一年好，邀請諸多藝術家來到高雄共同創作，留下美麗作品也留下對高雄的感情。

2022台灣燈會在高雄會前會亮點—「2021高雄苓雅國際街頭藝術節」今天在苓雅區衛武迷迷村舉辦成果展，現場吸引許多民眾共襄盛舉。陳其邁特地到場參與，他感謝並肯定在地里長、區長、民代努力，讓活動辦得一年比一年好，也表示有諸多藝術家來到高雄共同創作，留下美麗作品也留下對高雄的感情。

活動舉辦至今邁入第6屆，現場匯集25個國家、83位藝術者，完成187面大型建物牆面彩繪。陳其邁說，迷迷村位在衛武營旁，在地方經營下，已成為高雄地方創生或社區總體營造典範。雖然街舞比賽今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，期勉明年可舉辦國際盃的街舞比賽規模。

陳其邁欣賞街舞對抗賽，並宣布冠亞軍隊伍，另獲贈「羚羊躍玉山」畫作及速畫像。他也邀請國際上所有好朋友，共同見證高雄的美麗，感受高雄人的熱情，並請苓雅區區長陳進德將迷迷村的經驗推廣到其他地區。

高市府今天新聞稿表示，苓雅國際街頭藝術節活動現場分舞台區、美食區及遊戲區，除展現國際知名藝術家創作的大型牆面壁畫、公共藝術物件，同時結合2022台灣燈會元素，加入「光」的意象。

不但有台灣燈會logo搶先看的GOBO燈步道，建軍路上還有夜間燈光投射在主題壁畫上，綠園道涵洞也設置氣氛滿點燈光。高捷衛武營站、台鐵正義車站都位於台灣燈會衛武營燈區，民眾可提前感受捷運橘線穿梭衛武營、愛河灣2大燈區的便利。