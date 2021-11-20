用誠信繪本助攻偏鄉 小畫家出版圓夢

高市政風處集結由高雄偏鄉新庄國小38名學童創作的一幅幅圖畫繪本作品「我是雄赳赳」，將成為有國際書碼正式出版品，並透過公益出版平台銷售，成為學童們的教育基金。

由高雄市政府政風處主辦的「當我們廉在一起2－百年傳誠‧誠載多元」活動正式展開，為達成這次活動體認、傳承、扎根、多元、永續的目標，與在地杉林區偏鄉新庄國小與公益藝術家協會合作，推動「誠信助攻偏鄉圓夢計畫」。

活動邀請目前就讀高中的最年輕社會教育貢獻獎得主張裴倢一同前往教學，透過誠信價值的串連，帶領38名偏鄉小畫家一起畫出在地的故事。她表示，繪本故事是專為誠信與新庄在地特色發想，讓小朋友們能自由發揮、畫出所愛。

至於政風處特別針對學童教育創作的誠信繪本「我是雄赳赳」。政風處今天新聞稿指出，透過主角、同時也是高雄市鳥綠繡眼「雄赳赳」的故事，帶領學童認知誠信重要性。

前往偏鄉任務除了推廣繪本價值外，更透過現場學童共同創作，集結成另一個誠信繪本「雄赳赳前傳：領袖的誕生」，透過結合新庄在地葫蘆產業的特色，譜寫出學童自己的誠信故事。繪本將以電子書形式販售，所得全數回饋給學童做為教育基金。

對於首次運用這種新型態推廣誠信的互動模式，政風處主任秘書王作勇指出，希望透過廉潔教育及藝術課程，跳脫「浮萍式」宣導，教導學童將誠信觀念真實扎根於內心、落實於生活。新庄國小校長林文毅也說，能透過這樣有趣形式讓孩子們學習，是一個相當有創意也有效果的方式。

除了這次的偏鄉活動外，政府政風處還將舉辦一系列相關活動，包括以影音紀錄高雄百歲人瑞談道德、發展多元教材與遊戲等活動，全方位讓高雄市民理解誠信的價值與意義。