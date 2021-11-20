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高雄鳳山道路又黑漆漆 遭質疑「路燈不亮是日常？」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
晚間7點多，鳳生區福誠里多處道路的路燈突然不亮。圖／李雅靜服務處提供
晚間7點多，鳳生區福誠里多處道路的路燈突然不亮。圖／李雅靜服務處提供

高雄市鳳山區今年發生多次路燈故障不亮事件，今晚福誠里多處路段又是一片漆黑。高市議員李雅靜質疑說，福誠里上次才發生住家大規模停電，現在又是路燈不亮，難道路燈不亮是鳳山人的日常，她發現路燈不亮後已經通報相關單位緊急處理，行經停電路段的人車要注意安全。

今年7月與9月，鳳山區發生多次路燈不亮通報，高雄市府要求台電公司全面檢修與更新相關設備。晚間7點多，鳳山選區議員李雅靜又接獲民眾通報路燈大面積失靈，福誠里的福誠一街、二街、三街、五街的路燈全不亮。

李雅靜說，里民接獲通報後聯繫台電、工務局養工處等單位緊急處理，結果兩個單位推來推去，通報竟然變成里長的工作，後來才確定應該是市府養工處的開關故障，目前正全力搶修中，路燈不亮處鄰近公園，民眾要小心通行。

晚間7點多，鳳生區福誠里多處道路的路燈突然不亮。圖／李雅靜服務處提供
晚間7點多，鳳生區福誠里多處道路的路燈突然不亮。圖／李雅靜服務處提供

李雅靜 停電 台電

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