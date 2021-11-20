小英蘇揆出席屏東原民盛會 總統特別叮嚀這兩件事

屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」傍晚在屏東市千禧公園登場；蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出席，嘉勉10名在原住民文化、藝術、體育、教育等各界長期奉獻與付出的受獎人。蔡英文特別叮嚀，還沒打完兩劑疫苗的朋友，一定要去接種，並趕快把五倍券花完！

蘇貞昌出席豐收節時高喊，讓台灣穩定向前進，才是大家的福氣，要讓台灣更有力，不能讓別人亂下去，大家加油！給蔡總統加油！

蔡總統致詞先以原住民語、客家語問候，並表示，現場都是家人、族人，今天是屏東的大日子，剛剛去了六堆客家鄉親三百年紀念大會，現在原住民收穫節，屏東真的是蓬勃美麗且有多元族群文化。

蔡英文說，美好的文化當然要用心推廣，從2017年縣長潘孟安開始，及時任原民處長伍麗華，以收穫那麼多為主題，固定舉辦全縣聯合收穫節，讓各鄉各部落族人一起分享豐收喜悅，也讓非原住民鄉親，有更了解、親近原住民文化的機會。

「非常高興能回到家鄉」，蔡說，能一起見證原住民族在農作、工藝、文化、體育各領域所累積的豐碩成果，提醒歡慶的同時，要繼續落實防疫。