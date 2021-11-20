快訊

中職／統一獅無緣年度第一 總冠軍賽主場優勢歸兄弟

萬金石馬拉松明開跑1肯亞選手確診 匡列11人今晚急消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小英蘇揆出席屏東原民盛會 總統特別叮嚀這兩件事

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
蔡英文總統（中）親自嘉勉10名在原住民文化、藝術、體育、教育等各界長期的奉獻與付出的受獎人。記者陳弘逸／攝影
蔡英文總統（中）親自嘉勉10名在原住民文化、藝術、體育、教育等各界長期的奉獻與付出的受獎人。記者陳弘逸／攝影

屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」傍晚在屏東市千禧公園登場；蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出席，嘉勉10名在原住民文化、藝術、體育、教育等各界長期奉獻與付出的受獎人。蔡英文特別叮嚀，還沒打完兩劑疫苗的朋友，一定要去接種，並趕快把五倍券花完！

蘇貞昌出席豐收節時高喊，讓台灣穩定向前進，才是大家的福氣，要讓台灣更有力，不能讓別人亂下去，大家加油！給蔡總統加油！

蔡總統致詞先以原住民語、客家語問候，並表示，現場都是家人、族人，今天是屏東的大日子，剛剛去了六堆客家鄉親三百年紀念大會，現在原住民收穫節，屏東真的是蓬勃美麗且有多元族群文化。

蔡英文說，美好的文化當然要用心推廣，從2017年縣長潘孟安開始，及時任原民處長伍麗華，以收穫那麼多為主題，固定舉辦全縣聯合收穫節，讓各鄉各部落族人一起分享豐收喜悅，也讓非原住民鄉親，有更了解、親近原住民文化的機會。

「非常高興能回到家鄉」，蔡說，能一起見證原住民族在農作、工藝、文化、體育各領域所累積的豐碩成果，提醒歡慶的同時，要繼續落實防疫。

屏東縣長潘孟安表示，屏東擁有豐富原住民文化，收穫祭是其中最精采一環，透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、對土地的感謝心意，而為傳承及延續原住民族文化與精神，並促進原漢族群之間的交流。

行政院長蘇貞昌（中）出席屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」。記者陳弘逸／攝影
行政院長蘇貞昌（中）出席屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」。記者陳弘逸／攝影
蔡英文總統（中）出席屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」。記者陳弘逸／攝影
蔡英文總統（中）出席屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」。記者陳弘逸／攝影
蔡英文總統（左二）出席屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」。記者陳弘逸／攝影
蔡英文總統（左二）出席屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」。記者陳弘逸／攝影

原住民語 屏東縣 蔡英文

延伸閱讀

地層下陷區推動光電 屏東民生綠電111年可達100%

民進黨高雄公投說明會 蘇貞昌：不要讓國民黨亂下去

影／朱立倫：蘇貞昌不要鴨霸、應謙卑多聽人民聲音

深夜打來煩總統 蔡英文點名「他」讚：認真做事

相關新聞

旅台鄉親座談 楊鎮浯：加速小三通復航準備

金門縣長楊鎮浯今天率縣府團隊赴台，先後在高雄、台中、台北召開旅台鄉親座談會。楊鎮浯特別針對小三通復航說明，已向陸委會提出...

小英蘇揆出席屏東原民盛會 總統特別叮嚀這兩件事

屏東縣原住民族年度盛事「收穫那麼多！」傍晚在屏東市千禧公園登場；蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出席，嘉勉10名在原住民文化、...

客家六堆聯庄走過300年 小英蘇揆見證歷史時刻

今年是高屏地區客家先民為保衛家園、創立「六堆」聯庄組織的300周年，客家委員會今天下午在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園舉辦「六...

地層下陷區推動光電 屏東民生綠電111年可達100%

行政院副院長沈榮津今天到屏東地層下陷區視察屏東縣推動「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」進度，屏東縣長潘孟安表示，預計明年民生...

高雄重工業城市 力拚減碳超過國家目標

聯合報願景基金會與理律法律事務所今共同舉辦氣候危機行動論壇，高雄市副市長羅達生表示，高雄市是工業城市，雖致力推動經濟發展...

金門有不少狹小巷道古蹟 消防局加強城區火災搶救演練

金門縣金城市區聚落人口聚集，商業活動發展甚早，住宅與商家比鄰而立，多處巷道狹窄，尤以珠浦南路地段更是密集，消防局第一大隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。