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旅台鄉親座談 楊鎮浯：加速小三通復航準備

中央社 / 金門縣20日電
金門縣長楊鎮浯今天表示，隨著金門疫苗覆蓋率的提高，呼籲中央現在要用更開放的態度，來看待小三通的復航。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天表示，隨著金門疫苗覆蓋率的提高，呼籲中央現在要用更開放的態度，來看待小三通的復航。聯合報系記者蔡家蓁／攝影

金門縣長楊鎮浯今天率縣府團隊赴台，先後在高雄、台中、台北召開旅台鄉親座談會。楊鎮浯特別針對小三通復航說明，已向陸委會提出分階段復航方案，並積極進行復航準備工作。

縣府發布新聞表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨於和緩，縣府今明兩天舉辦「南區、中區、北區金門縣旅台鄉親座談會」，邀請北中南各縣市的金門同鄉會，與楊鎮浯所率秘書長陳朝金和各單位主管團隊交換意見。

針對小三通復航，楊鎮浯說明，已向陸委會提出分階段復航方案，分別是：人道個案專案、春節專案和常態性通航。他說，目前金門常住人口疫苗第1劑接種率已8成、第2劑6成，會加速進行疫苗接種，提高覆蓋率，積極進行復航的相關準備工作。

在高雄場座談中，楊鎮浯也提到華信航空將在12月投入高金航線，他說，縣府在這條航線與民航局協商了7、8個月之久，終於排除萬難獲得正面成果。

座談會上，旅台同鄉會成員暢所欲言，建言踴躍。包括東西半島的平衡發展、東半島景點欠缺整合、觀光服務素質參差不齊等。而青年返鄉就業也是關注重點，並有同鄉會建議擇地規劃無污染工業區，吸引年輕人回家找工作。

在公辦都更、山外溪整治、東門與金沙菜市場改建等議題上，楊鎮浯說，上任後從不迴避這些問題，而且積極面對解決。部分重大建設的規劃也到一段落，將陸續上網招標動工

縣府表示，今年度旅台鄉親座談，今天高雄、台中場率先登場，明天上午將在台北向北部鄉親取經。

楊鎮浯 金門

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