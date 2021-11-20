馬祖辦益智搶答賽 趣味競賽宣導犯罪防範

用趣味遊戲宣導犯罪防範，連江縣警察局與衛福局合作舉辦警社防爆小學堂趣味益智搶答競賽，首度舉辦共有16組隊伍同場競技，透過搶答競賽獲得犯罪防範知識。

連江縣警社防爆小學堂趣味益智搶答競賽今天下午在馬祖南竿警察局禮堂登場，由南竿所長李政餘主講預防犯罪暨交通安全主題課程，再透過各隊伍間趣味益智搶答競賽，以有趣活潑的方式讓民眾學習正確觀念及知識。

連江縣副縣長王忠銘在現場致詞表示，各隊在益智搶答競賽時發揮團隊合作，共同腦力激盪，為自己爭取榮耀，並深化反詐騙、反毒品、交通安全及婦幼安全智識，並落實到日常生活行為裡，共同為馬祖良好的社會治安與交通安全環境而努力。

連江縣南竿警察所長李政餘接受記者電訪表示，趣味益智搶答活動是地區第一次創新舉辦，由連江縣衛生福利局及連江縣警察局跨局發想，競賽融合反毒、反詐騙、交通安全及婦幼安全等四大主題，讓民眾留下深刻印象，也藉由隊伍間的競爭、互動，激盪出更多的意見交流。

連江縣警察局長郭順德透過新聞稿補充說明，遊戲希望能降低弱勢族群因語言隔閡、不熟悉法律知識而遭受不法侵害的機會，由連江縣公益彩券盈餘分配基金提供經費促成遊戲活動，連江縣警察局希望益智搶答競賽活動擴大鼓勵弱勢身障、新住民、婦女等居民踴躍參與，加強警方與民眾的良性互動，並將防範觀念融合參與民眾生活。