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加強氣候行動 高市獲國際城市碳揭露計畫A級評鑑

中央社 / 高雄20日電

高雄市歷年持續參與國際城市碳揭露計畫(CDP Cities) ，今年度評鑑在兩項指標均獲A級「領導力」獲最高等級，自2018年以來高雄市累計獲得3次此項殊榮。

高雄市政府環保局今天新聞稿表示，這項評比標準分「溫室氣體減緩」與「氣候變遷調適」兩大領域。高雄市今年度評鑑在兩項指標均獲A級「領導力」最高等級，自2018年以來高雄市累計獲得3次此項殊榮。

環保局綜合計畫科表示，2021年全球有超過1100個城市參與該計畫，僅9.8%的城市榮獲A級，充分展現高雄市氣候行動的最佳實踐與實質進展。

「溫室氣體減緩」部分，高雄市工業部門佔溫室氣體排放量逾8成，歷年協助高排碳產業轉型，包含高雄煉油廠關廠、東南及環球水泥製程變更、優化及設備效能提升；另提出44項具體減碳措施與行動項目，透過推廣再生能源發電設備及融資、發展綠能共享運具、工業燃料替換、訂定加嚴標準及設備補助等措施，2020年溫室氣體經盤查排放量5331萬噸，相較2005年減量19.4%，獲得國際碳揭露計畫A級評鑑。

此外，依環保局資料，高雄市2020年加入「脫煤者聯盟」，提出包括興達電廠秋冬季節燃煤機組「停2減2」，同時擴大減煤30日等各項政策；中鋼3座機組皆於今年停止燃燒生煤，減煤30.6萬噸，轄內汽電共生廠規劃於2030年脫煤，累計減煤量340萬噸，進而減碳387萬噸。

「氣候變遷調適」部分，面對極端氣候降雨不均，高市加強排水系統清淤及瓶頸段改善，並建構15座滯洪池，年底再增添五甲尾滯洪池，屆時總蓄洪量達386噸，蓄洪量高居全國之冠。鐵路地下化後，騰空廊道規劃全長15.37公里綠色園道，導入微滯洪概念，總滯洪量高約15萬噸。

環保局表示，除降低強降雨危害外，積極開發水資源，除建置鳳山、臨海水資源中心進行水資源回收利用外，並同步開發地下伏流水，解決缺水問題，相關調適作為獲得國際A級評鑑肯定。

環保局表示，今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，持續透過環境維護自制條例及中央溫室氣體減量及管理法等行政作為，研擬推動溫室氣體管制執行方案及脫煤政策，持續打造高雄成為低碳、永續綠色宜居城市。

高雄市 水資源 氣候變遷

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