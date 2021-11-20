客家六堆聯庄走過300年 小英蘇揆見證歷史時刻

今年是高屏地區客家先民為保衛家園、創立「六堆」聯庄組織的300周年，客家委員會今天下午在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園舉辦「六堆300紀念大會」，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親臨會場，並帶領客委會主委楊長鎮、文化部長李永得、屏東縣長潘孟安、高雄市副市長史哲、六堆12鄉區長及後生們，以六堆客庄特色盤花敬神敬先民，感恩先賢守護家園、護佑六堆。

紀念大會中，蔡英文和蘇貞昌分別贈匾予六堆大總理、副大總理與各堆總理、副總理後代，並與全場六堆鄉親跨世代合唱六堆300創作曲「南方繼行」，全場情緒沸騰共同揮舞六堆旗，展現團結精神，共同見證六堆300年的歷史時刻，期許六堆邁向無數個百年榮光。

蔡英文說，台灣客家文化蘊含豐厚的內涵，「六堆經驗」更是台灣當代客家重要的代表，感念六堆客家先民為保衛辛苦建立的家園，於1721年成立「六堆」聯庄組織，為家鄉的犧牲與奉獻，「六堆」跨越300年，仍保有高度的文化認同，這跨域性的關係凝聚網絡與超越族群的群體文化記憶，是見證台灣開發過程相當珍貴的文化資產。

蘇貞昌表示，客家「終身貢獻獎」得主徐正光曾說「六堆精神第一點是團結的精神」，為將此精神永續傳承，今天紀念大會號召六堆各鄉區鄉親近千人參與「植樹福後代」，帶來家鄉的土壤及水，在6棵楝樹周邊以同心圓種下盤花樹苗，透過團結植樹，展現六堆與大地永續共存的生活態度，期望六堆世代能開枝散葉、生生不息。

為傳承六堆團結精神，六堆各鄉區代表帶領後生參加紀念大會，開場由後生代表曾鼎凱、賴奕守等7人護送堆旗進場，為六堆注入青春能量，蔡英文授六堆旗給六堆各鄉區代表及後生，包括左堆年僅10歲曾榮獲屏東縣運國術忠義拳冠軍的余珮岑，和中堆今年榮獲「總統教育獎」就讀國立中山大學社會學系的廖惠玲。