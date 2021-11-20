地層下陷區推動光電 屏東民生綠電111年可達100%

行政院副院長沈榮津今天到屏東地層下陷區視察屏東縣推動「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」進度，屏東縣長潘孟安表示，預計明年民生用電使用綠電可達100%。

沈榮津今天由潘孟安陪同至林邊鄉、佳冬鄉等地視察屏東太陽光電升壓站建置發展，參觀寶晶能源與力暘能源升壓站，並在佳冬農會進行能源及產業政策座談會，與在地居民、太陽光電業者交流。

潘孟安表示，屏東縣預計今年底可至少完成140MW併網量，將成為全國最大的私有地太陽光電案場，明年屏東縣民生用電使用綠電可達100%。

潘孟安表示，屏東縣不如其它縣市，有完整大面積、土地權屬單純工業用地、鹽灘地或其它閒置特定目的事業用地，可迅速完成光電案場建置，但縣府仍亦步亦趨，考量生態環境及綠能發展平衡，優先推動專案專區計畫，朝非核家園目標邁進。

潘孟安同時提出建議，請行政院協助解決光電場案場週邊開闢鄰路，及穩定躉購電價費率、高樹鄉設置儲能電場等問題。

沈榮津贊成潘孟安提議，他表示，特別是儲能電場攸關綠電儲存及供給系統，將帶回行政院研究。

沈榮津讚許屏東縣府推動成果，不僅配合落實中央綠能政策，更有效轉化應用該區國土復育既有發展條件，讓許多地層下陷及不利耕作區能夠充分再運用。