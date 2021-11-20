屏東劣地開發太陽光電 民生綠電明年可達百分百

屏東縣3年前推動「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」，預計今年底完成140MW（百萬瓦）併網量，成為全國最大的私有地太陽光電案場，明年上半年屏東縣民生用電使用綠電可達100%；行政院副院長沈榮津今天到屏東視察設置進度，稱許縣府推動成果，不僅配合落實中央綠能政策，更有效轉化應用該區國土復育既有發展條件，讓地層下陷及不利耕作區能夠充分再運用。

沈榮津今天由縣長潘孟安陪同至林邊鄉、佳冬鄉等地視察屏東太陽光電升壓站建置，參觀寶晶能源與力暘能源升壓站，並於佳冬農會舉行能源及產業政策座談會，與在地居民、太陽光電業者交流。

其中寶晶能源於林邊與枋寮鄉設置69KV及161KV升壓站，預計於2022年達到120MW及300MW的裝置容量，寶晶能源董事長蔡佳晋感謝行政院與縣長支持綠能產業，未來除了地面型太陽光電，也正開拓水面型及屋頂型太陽光電設置加速再生能源發展，相信明年會有更好的成績。

縣長潘孟安說，屏東縣不像其它縣市，有完整大面積、土地權屬單純工業用地、鹽灘地或其它閒置特定目的事業用地，可迅速完成光電案場建置，但縣府仍亦步亦趨，在考量生態環境及綠能發展平衡，優先推動專案專區計畫，朝非核家園目標邁進；也請行政院協助解決光場案場周邊開闢林路、穩定躉購電價費率、高樹鄉設置儲能電場等問題。沈榮津表示認同，特別是儲能電場攸關綠電儲存及供給系統，將帶回研究。

縣府環保局說，縣府訂有「太陽光電專案專區」、「土地複合式利用」兩大策略，108年開始推動「嚴重地層下陷區太陽光電專案計畫」，以東港、林邊、佳冬與枋寮四鄉鎮中不適宜農業耕種、需要休耕涵養地下水的土地為主，透過縣府平台，遴選相對具有建置能力的業者，結合自願地主出租土地，共同參與建置太陽光電模式，以能源轉型活化不適宜耕作土地利用，並提供地主穩定收入，解決農村高齡化及限制抽取地下水問題。

為有效保障農民與地主權益，業者必須依照與縣府簽訂行政契約與地主成立履約管理信託專戶，避免20年租賃期間產生履約爭議；縣府也引導業者自建升壓站，以案場集結升壓方式設置太陽光電，將光電設施集中設置在鄰近土地，提高案場經濟效益，避免土地破碎化；此外，本計畫光電案場採因地制宜的設計與環境友善措施，如全台離地最高的升壓站(4公尺)、可配合地層沉陷調整高度與角度的支架等設計，對地層下陷狀態長期監測和觀察，兼顧區域安全。