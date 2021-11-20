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傳承原民傳統射箭技藝 茂林區公所辦全國性邀請賽

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
射箭是原住民族主要的競技活動之一，高雄市茂林區公所預計舉辦首屆全國性原民射箭邀請賽。圖／高雄市原民會提供
射箭是原住民族主要的競技活動之一，高雄市茂林區公所預計舉辦首屆全國性原民射箭邀請賽。圖／高雄市原民會提供

高雄市茂林區公所預計將於12月4日舉辦第一屆「茂林區區長盃全國原住民族傳統射箭邀請賽」，茂林區公所表示，射箭是原住民族主要的競技活動之一，本次的邀請賽忘串連全國各原住民族傳統技藝，增進族人對傳統射箭技藝的知識，達到傳承族群文化的目標。

茂林區公所表示，以往都是辦理區內射箭競賽，本次在區長宋能正推動下，首度辦理全國性射箭競賽，預計邀請來自全國300多名好手，到茂林區萬山運動場共同競技，是原住民傳統技藝的特色，也是目前各部落盛行的體育活動，本次賽事分社會組、國小組進行，不分男女老少，歡迎大家共同響應。

茂林區公所表示，社會公開組分成男女混合團體、個人及男女混合組，國小組分成男女混合團體及個人組，所有參賽隊伍選手須一律穿著各族群傳統服飾或配件參賽，其中國小組的賽事設計期望可透過活動交流，將傳統射箭運動向下扎根，傳承傳統技藝。

茂林區公所指出，茂林區好山好水好人情，來茂林除能觀賞精彩的射箭賽事，民眾也可規畫輕旅行，探索茂林風光，無論是到紫蝶幽谷一窺紫蝶冬季遷移的秘密基地，或是到情人谷溫泉區泡湯、茂林谷欣賞溪水順流而下的美景，享受森林浴芬多精，邀請民眾來茂林感受深度知性的多元文化及觀光之旅。

射箭是原住民族主要的競技活動之一，高雄市茂林區公所預計舉辦首屆全國性原民射箭邀請賽。圖／高雄市原民會提供
射箭是原住民族主要的競技活動之一，高雄市茂林區公所預計舉辦首屆全國性原民射箭邀請賽。圖／高雄市原民會提供
高雄市茂林區公所預計於12月4日舉辦全國性原住民射箭邀請賽，歡迎民眾到茂林感受原鄉熱情。圖／茂林區公所提供
高雄市茂林區公所預計於12月4日舉辦全國性原住民射箭邀請賽，歡迎民眾到茂林感受原鄉熱情。圖／茂林區公所提供
射箭是原住民族主要的競技活動之一，高雄市茂林區公所預計舉辦首屆全國性原民射箭邀請賽。圖／高雄市原民會提供
射箭是原住民族主要的競技活動之一，高雄市茂林區公所預計舉辦首屆全國性原民射箭邀請賽。圖／高雄市原民會提供

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