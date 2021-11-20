來復興公園划船！師生盼重現50年代 萬年溪親水場域

貫穿屏東市的萬年溪被喻為市區母親河，萬年溪近年來整治有成，擺脫惡臭之名，沿岸的復興公園大改造，打造自然生態水域，萬年溪沿岸的4所國小，建國、復興、民和與鶴聲國小，今在復興公園水域生態，邀請親子划獨木舟，建國國小六年級謝允丰說，沒有臭味，划起來超舒服。建國國小校長施世治說，50年代萬年溪是可以划船的，希望恢復景色，「划進萬年溪」，重現古老的樣貌。

縣府近年來針對復興公園空間環境大改造，水域邊緣設置緩衝草坡、淺水區、安全圍籬與綠籬，增加安全緩衝空間。希望藉由復興公園內穩定水流，推動水域活動，獨木舟、SUP立槳，增加水域運動人口，促進對水域運動安全觀念落實，建立人與水的連結。

「來去公園划船！」，邀請萬年溪沿岸四所國小，建國、復興、民和與鶴聲國小參與，由建國國小主辦，建國國小校長施世治說，萬年溪整治有成，活動前探勘水質，很適合做親水，搭配親子探索活動。今天參與親子們，有的是第一次體驗，一開始有點手忙腳亂，划約10分鐘後大家都上手，每個人都很開心。親子划獨木舟，也是溝通過程，兩人的槳速、方向如何調整一致，培養親子間默契。

復興國小六年級孫樂開心說，第一次划獨木舟超好玩的。孫樂的父親孫志明說，孩子一開始很緊張，親子間信任化解孩子緊張感，他也曾在愛河划龍舟，復興公園的水質好，沒有臭味。

民和國小發展萬年溪校定課程，曾帶領學生製作現在、未來與古早味萬年溪上河圖，校長許拓榮說，萬年溪校定課程，帶領學生水質檢測、沿岸動植物生態探究、溪畔歷史踏查，「親水」一直想要克服，這次體驗，盼未來重現萬年溪50年代在划船景象。

施世治說，獨木舟運動在市區也能實現，今天活動也安排救生員、獨木舟教練，帶領大家認識獨木舟構造、如何上下船與基本划船知識，盼未來能實現「到萬年溪划船！」