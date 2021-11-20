跑友注意囉！ 2020金門馬限量紀念品 11/24重啟販售

「請問哪裡買得到馬拉松的紀念瓷瓶酒？」、「我想蒐集大浴巾，該怎麼辦？」 金門縣府表示，2020金門馬拉松限量紀念品即將在11月24日至12月17日重啟販售，屆時將在金門酒廠5處指定展售處販售，凡成功報名「2021金門馬拉松」賽事跑友，一律可用800元買入大會紀念瓷瓶酒、大浴巾及獎牌。

縣府教育處表示，2020金門馬拉松限量紀念品此次是採套裝銷售，內含大會紀念瓷瓶酒、大浴巾及獎牌，獎牌將隨機給予，1人僅可採購1份。

購買資格為，只要成功報名「2021金門馬拉松」賽事，且於110年11月24日已滿18歲者（出生日期為「92年11月24日」前，之跑友皆可購買。另依兒童及少年福利法未滿18歲者不得提供飲酒，因此未滿18歲之跑友不得購買陶瓷瓶高粱酒。

此外，如未滿18歲之跑友欲購買未含陶瓷酒之紀念品者，僅可採購大浴巾及獎牌，每份新台幣185元，逕洽金門縣政府教育處082-325630#62492 李先生。

有意購買者，需攜帶身分證的正本，購買者成功報名2021金門馬拉松之證明，相關號碼布或網路報名證明「請印出」。紀念品可採用「代買」方式，屆時請備齊以下證件：（1）委託切結書 （下載網址：https://reurl.cc/emgKkL）。（2）委託人身分證（影本）及受委託人身分證（正本）。（3）購買者成功報名2021金門馬拉松之證明（號碼布或網路報名證明請印出）。

另外，查詢成功報名狀態、回執編號及通訊地址網址（1）請選擇：2021金門馬拉松( https://www.sportsnet.org.tw/order_status_check/order_status_check_form.php )（2）至中華民國路跑協會網站→報名查詢→賽事名稱「2021金門馬拉松」→輸入參賽選手身分證或護照號碼→開始查詢→於「訂單編號／Order NO」下點入編號→即可列印該畫面。

縣府如有最新訊息將統一於金門馬拉松—粉絲專頁，有疑問可聯繫金門縣政府教育處082-325630#62492 李先生。