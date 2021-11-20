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交通部履勘完成 民眾搭高雄輕軌暢遊高美館不遠

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
交通部邀集土建、機電及營運9名委員組成履勘小組履勘鼓山區公所站（C17）至美術館站（C20），過程順利。圖／高市交通局提供
交通部邀集土建、機電及營運9名委員組成履勘小組履勘鼓山區公所站（C17）至美術館站（C20），過程順利。圖／高市交通局提供

高雄市環狀輕軌第二階段力拚年底通車到高美館站，交通部昨天派員覆勘鼓山區公所站至台鐵美術館站，專家學者列出5項「營運前須改善事項」。市府交通局表示，已要求捷運局及高捷公司立即改善，報請交通部取得營運許可後可自訂通車時間；年底前可望通車，未來高市環狀輕軌營運路線將達14.7公里，服務範圍增為26站。

高雄二階輕軌大南環段目前從凱旋公園、籬仔內站（C1）通車至鼓山區公所站（C17）。交通部邀集土建、機電及營運9名委員組成履勘小組會勘鼓山區公所站（C17）至台鐵美術館站（C20）。交通部路政司司長陳文瑞擔任總召集人，在進行文件檢視後，現場人員模擬演練列車進鼓山站前故障失去動力，已營運中其他列車拖拉至馬卡道站，續以工程車拖回馬卡道駐車場，過程熟練順暢，工作人員迅速排除狀況。

履勘小組共提出21項改善項目，5項「營運前須改善事項」、9項「一般注意改善事項」及7項「後續建議改善事項」。交通局指出，「營運前須改善事項」包含駐車場圍籬尚未加註警告標語、C20東側出口路緣石高低落差等事項，履勘結束要求捷運局及高捷公司儘速針對相關缺失進行改善，後續依程序報請交通部即可取得營運許可，無須再次複勘。

今年初大南環段新增站位及路線後，近日日運量平日7至8千人，假日更有1萬5千人以上。未來通車至台鐵美術館站後，環狀輕軌營運路線將從現行的12.8公里延長至14.7公里，服務範圍增至26站，屆時輕軌可轉乘台鐵，配合鐵道綠園道，連貫美術館園區及駁二兩大藝文文創園區，輕軌、台鐵及捷運等三鐵軌道運輸通暢。

副市長林欽榮指出，雙十國慶煙火當天，高雄環狀輕軌大南環路段一天共疏運5萬474人次，相較去年平均日運量（6325人次）成長近8倍之多。

輕軌 交通部 台鐵

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