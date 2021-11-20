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四重溪公共浴室爭上億元重建 地方質疑與民爭利緩執行

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣車城郷四重溪溫泉區有間免費的溫泉浴池，縣府規畫從單純社區使用提升至具大眾遊憩功能的公共設施，但地方質疑與民爭利，縣府決定暫緩執行。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城郷四重溪溫泉區有間免費的溫泉浴池，縣府規畫從單純社區使用提升至具大眾遊憩功能的公共設施，但地方質疑與民爭利，縣府決定暫緩執行。記者潘欣中／攝影

屏東縣車城鄉「四重溪溫泉季」燈海景觀近年成為冬季觀光亮點，溫泉區有間公共溫泉浴池，主要是在地居民使用，縣府向交通部觀光局爭取上億經費重建，規畫從單純社區使用提升至具大眾遊憩功能的公共設施，並委外經營活化使用，但地方質疑與民爭利，委外經營將衝擊業者權益，優先要務是闢建公有停車場，由於反對聲浪大，縣府決定暫緩執行。

四重溪溫泉區公共浴池位在百年泉源旁，1985年啟用，為30人使用的男湯和女湯，以地方居民使用為主，2013年縣府斥資百萬元整修，並申請溫泉合格標章，但老舊印象難以改觀，外地遊客鮮少使用；縣府交通旅遊處規畫改造成3樓建物，1樓可供50男、50女使用的大型公共浴池，搭配2樓輕食區和3樓8間個人湯屋，空間使用人數粗估能達到270人，從單純社區使用提升至具大眾遊憩功能的公共設施。

對官方整修四重溪公共溫泉浴室，車城鄉長張春桂說，居民都舉雙手贊成，但對將打造附屬湯屋餐飲設施多表達不滿，當地居民多依賴溫泉旅館或餐飲維生，免費的公共浴室本就是提供鄉民福利，縣府整修升級相當歡迎，但用公帑打造成與民爭利的「商業怪獸」，會衝擊居民生計，公共浴室改建案應增加興建停車場配套辦理，才能吸引遊客，安心享受泡湯樂。

車城四重溪觀光發展協會總幹事張正昇認為，當地需要的是「公有停車場、老街改造及電纜地下化」，公共浴室改建固然重要，但不是最迫切；當地溫泉業者王樹嘉建議，當地有3間新的業者即將開幕，加上周邊停車問題未解決，看不到未來性，不如規畫為免費的溫泉復健設施。

縣府交旅處長黃國維說，希望透過公共浴室的改建，提升並重塑四重溪溫泉區的整體意象，居民免費泡湯福利不會改變，輕食餐飲及湯屋只是附屬設施，應不致威脅當地業者，由於地方反對聲浪大，縣府決定暫緩執，將透過溝通化解誤會。

溫泉季 停車場 屏東縣

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