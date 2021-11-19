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「台積電不能缺電」 賴清德蘇貞昌爭取高雄人投不同意
高雄藍綠公投拚場，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今晚連趕二場說明會，高雄出身的前立委陳柏惟助講成為全場焦點，會場熱鬧猶如大型選舉造勢會，賴清德、蘇貞昌都舉台積電為例，強調台積電將投資高雄，未來電不夠給北部用；賴清德也以拼裝車形容核四廠，全力護航四個不同意。
立委李昆澤、劉世芳今晚分別在高雄市三民區及左營區辦說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、前立委陳柏惟等人趕場助講。
陳柏惟說，全世界109國家都吃美豬，沒一人出事，在國外吃沒問題，為何在台灣吃就不行，所以萊豬案要投不同意來跟美國與全世界做朋友。此外，20年沒發動的車子（核四廠），突然要教你開車去花蓮，誰敢開。陳柏惟呼籲大家除了四個不同意還要投一個林靜儀，「要替3Q出一口氣」。
賴清德說，核四猶如拼裝車，基於安全問題，核四不能再來，否則台灣會害（台語糟糕之意）；上次九合一選舉造成大亂，四點一到還有一群人在投票，里長被罵最慘，大家都不歡迎也不贊成公投綁大選，國民黨為省一次工，可能要忙一輩子。
有關天然氣三接議題。賴清德說，大潭發電廠已蓋好，發電機也做好，2023年要開始發電，若不運轉北部會常缺電，台積電到高雄投資也要用電，未來南電無餘力北送。
蘇貞昌則是細數加薪減稅等政績，強調公投不是政黨輸贏，台灣若要邁向能源轉型、走入國際，要投四個不同意。談及核四安全，蘇貞昌特別提到宜蘭縣長林姿妙也不同意重啟核四。蘇說，電很重要，如果沒電台積電如何來高雄，「四個不同意，不讓國民黨再亂下去」。
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