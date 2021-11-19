蘇揆視察屏東生技園區 國際保鮮物流可望明年4月完工

行政院長蘇貞昌今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前4%，預計明年4月完工，蘇貞昌說，協助屏東農民處理農產品保鮮及物流，讓台灣農產品能與世界競爭。蘇貞昌也請農委會加速推動農科園區招商作業，吸引更多廠商進駐，產生群聚效應，推動農業科技產業發展。

縣長潘孟安現場也向蘇貞昌提出，農科內許多研發公司稅金繳向台北，或許是受限過往投資相關法令限制，希望行政院等相關單位能夠協助，帶動園區內廠商在地生產、以利地方整體產業發展。蘇貞昌當場允諾，將請相關單位應配合想辦法，做到雨露均霑。

蘇貞昌說，農科園區一期招商十分成功，二期在2020年10月啟用，但整體出租率僅33%，仍有不足，招商速度須再加快，請農委會全力協助。

蘇貞昌說，屏東農民十分努力認真，若政府未能協助農民處理農產品的保鮮物流，加以屏東幅員遼闊又狹長，農產品送至高雄、台南，產地還須負擔運輸費，將增加農民負擔，政府正興建「國際保鮮物流中心」，並由中央出資5億7千多萬經費，只要農民有需要，政府會大力協助，農業不只在國內競爭，還要與世界競爭。