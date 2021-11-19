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蘇揆視察屏東生技園區 國際保鮮物流可望明年4月完工
行政院長蘇貞昌今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前4%，預計明年4月完工，蘇貞昌說，協助屏東農民處理農產品保鮮及物流，讓台灣農產品能與世界競爭。蘇貞昌也請農委會加速推動農科園區招商作業，吸引更多廠商進駐，產生群聚效應，推動農業科技產業發展。
縣長潘孟安現場也向蘇貞昌提出，農科內許多研發公司稅金繳向台北，或許是受限過往投資相關法令限制，希望行政院等相關單位能夠協助，帶動園區內廠商在地生產、以利地方整體產業發展。蘇貞昌當場允諾，將請相關單位應配合想辦法，做到雨露均霑。
蘇貞昌說，農科園區一期招商十分成功，二期在2020年10月啟用，但整體出租率僅33%，仍有不足，招商速度須再加快，請農委會全力協助。
蘇貞昌說，屏東農民十分努力認真，若政府未能協助農民處理農產品的保鮮物流，加以屏東幅員遼闊又狹長，農產品送至高雄、台南，產地還須負擔運輸費，將增加農民負擔，政府正興建「國際保鮮物流中心」，並由中央出資5億7千多萬經費，只要農民有需要，政府會大力協助，農業不只在國內競爭，還要與世界競爭。
農科園區指出，國際保鮮物流中心規畫1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範，且日處理量達10噸的加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3000坪。預計明年4月完工，交付已預約承租的全日物流公司營運，從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送等，冷鏈物流服務業務，可望擴大台灣冷鏈處理及物流運銷量能。
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