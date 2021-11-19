快訊

有打疫苗也沒用！奧地利22日起全面封鎖 最久將封20天

第二劑疫苗施打率難看 一表看清台灣與各國差距

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇揆視察屏東生技園區 國際保鮮物流可望明年4月完工

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌（右三）今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前，預計明年4月完工。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（右三）今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前，預計明年4月完工。記者劉星君／攝影

行政院長蘇貞昌今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前4%，預計明年4月完工，蘇貞昌說，協助屏東農民處理農產品保鮮及物流，讓台灣農產品能與世界競爭。蘇貞昌也請農委會加速推動農科園區招商作業，吸引更多廠商進駐，產生群聚效應，推動農業科技產業發展。

縣長潘孟安現場也向蘇貞昌提出，農科內許多研發公司稅金繳向台北，或許是受限過往投資相關法令限制，希望行政院等相關單位能夠協助，帶動園區內廠商在地生產、以利地方整體產業發展。蘇貞昌當場允諾，將請相關單位應配合想辦法，做到雨露均霑。

蘇貞昌說，農科園區一期招商十分成功，二期在2020年10月啟用，但整體出租率僅33%，仍有不足，招商速度須再加快，請農委會全力協助。

蘇貞昌說，屏東農民十分努力認真，若政府未能協助農民處理農產品的保鮮物流，加以屏東幅員遼闊又狹長，農產品送至高雄、台南，產地還須負擔運輸費，將增加農民負擔，政府正興建「國際保鮮物流中心」，並由中央出資5億7千多萬經費，只要農民有需要，政府會大力協助，農業不只在國內競爭，還要與世界競爭。

農科園區指出，國際保鮮物流中心規畫1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範，且日處理量達10噸的加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3000坪。預計明年4月完工，交付已預約承租的全日物流公司營運，從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送等，冷鏈物流服務業務，可望擴大台灣冷鏈處理及物流運銷量能。

行政院長蘇貞昌今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前，預計明年4月完工。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前，預計明年4月完工。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前，預計明年4月完工，農委會主委陳吉仲（左一，持麥克風者）說明物流中心規畫運作。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前，預計明年4月完工，農委會主委陳吉仲（左一，持麥克風者）說明物流中心規畫運作。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（前排右二）今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前，預計明年4月完工。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（前排右二）今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前，預計明年4月完工。記者劉星君／攝影

蘇貞昌 農民

延伸閱讀

出席公投說明會 蘇貞昌提林姿妙反對重啟核四

高雄榮總屏東分院 將正名為「屏東榮民總醫院」

高雄鳳山2社宅開工 蔡總統：中央地方合作典範

影／蔡蘇合體出席鳳山社會住宅動土

相關新聞

確定了！五月天跨年在高雄 粉絲嗨翻

人氣天團「五月天」跨年是否到高雄開唱，備受關注，五月天所屬的相信音樂公司稍早在臉書發布高雄跨年版演唱會資訊，市長陳其邁立...

蘇揆視察屏東生技園區 國際保鮮物流可望明年4月完工

行政院長蘇貞昌今視察，位在屏東農業生物科技園區的「國際保鮮物流中心」，工程進度超前4%，預計明年4月完工，蘇貞昌說，協助...

打一針賺200 高雄家樂福5分店明起供打疫苗並送提貨券

高雄市為提升高雄市疫苗涵蓋率，繼日前到長青中心注射疫苗的長輩可獲一公斤有機米之後，11月20日起到家樂福新楠店、鼎山店、...

「台積電不能缺電」 賴清德蘇貞昌爭取高雄人投不同意

高雄藍綠公投拚場，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今晚連趕二場說明會，高雄出身的前立委陳柏惟助講成為全場焦點，會場熱鬧猶如大...

蔡昌憲搭配瑪麗主持高雄跨年 五月天跨年也在高雄

高雄市今年跨年晚會號稱集結4金卡司與雙舞台設計，史上「最誇張」，粉絲關切天團「五月天」到底來不來?市長陳其邁今晚在臉書公...

好消息！金門花蓮雙向包機12月26日再次啟動 直飛後山

悶壞了，想要出去走走的民眾注意囉！因新冠肺炎疫情中斷的「花蓮金門雙向包機」，第7梯次包機敲定於今年12月26至28日推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。