高雄環狀輕軌路段C17至C20站 完成履勘

高雄環狀輕軌第二階段路段（C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站）今天由交通部履勘。高市交通局表示，在「營運前須改善事項」完成後，再報交通部核准通車營運。

高雄環狀輕軌第二階段部分路段鼓山區公所站（C17）至台鐵美術館站（C20）履勘，交通部邀集專家學者，分土建、機電及營運共3組、9名委員共同組成履勘小組，並研訂履勘實施計畫據以執行。

經過一整天文件檢視、現場設備檢視，並針對C18鼓山站路段發生車輛故障無法自行移動進行模擬演練，營運前須改善事項完成後，再報交通部核准通車營運。

今天履勘由交通部路政司長陳文瑞擔任總召集人，共提出改善事項有21項，其中共5項為「營運前須改善事項」、「一般注意改善事項」9項，以及「後續建議改善事項」7項。

有關「營運前須改善事項」如駐車場圍籬尚未加註警告標語及C20東側出口路緣石高低落差等，市府已要求捷運工程局與高雄捷運公司儘速完成「營運前須改善事項」，並函報交通部取得營運許可為目標。

交通部新聞稿指出，「營運前須改善事項」部分，高市府在確認完成改善並報交通部核准後，再由高市府決定通車日期；「一般注意改善事項」由高市府自行辦理改善及追蹤列管；「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

新聞稿表示，履勘完成路段通車啟用後，高雄輕軌服務範圍，可由現行23站增至26站，新增鼓山站、馬卡道站與台鐵美術館站。其中鼓山站、台鐵美術館站，都緊鄰台鐵鼓山車站及美術館車站，將擴大民眾通勤、就學、旅遊服務需求。

高雄市副市長林欽榮指出，高雄環狀輕軌為全台首創，這次雙十國慶煙火當天，輕軌大南環路段一天疏運5萬474人次，相較去年平均日運量6325人次，成長近8倍。感謝交通部及履勘委員履勘期間提出建言與指導，讓市府團隊加緊補正缺失，相信履勘過程在秉持「安全第一」原則下，輕軌系統後續必能安全穩定運作，讓市民早日享受輕軌營運帶來便利。

高市交通局長張淑娟說，完成履勘後將要求捷運局、高捷儘速針對相關缺失改善，再依程序報請交通部取得營運許可；營運通車後，環狀輕軌營運路線將達14.7公里，服務範圍增為26站，屆時輕軌可轉乘台鐵，配合鐵道綠園道，將連貫美術館園區及駁二兩大藝文文創園區，串聯起輕軌、台鐵及捷運等「三鐵」軌道運輸服務，對於今年跨年及台灣燈會交通疏運提供更便捷服務

交通部資料，今天履勘範圍從鼓山區公所站至台鐵美術館站路段，長度約1.975公里，履勘模擬演練情境為上行列車進鼓山站前，發生故障無法自行移動，進行旅客疏散，故障車輛聯結後拉至馬卡道站前，換以工程車連結後拉至馬卡道駐車場；營運模式調整為凱旋公園站與鼓山區公所站局部營運，鼓山區公所站至台鐵美術館站以免費公車接駁替代。