打一針賺200 高雄家樂福5分店明起供打疫苗並送提貨券

高雄市為提升高雄市疫苗涵蓋率，繼日前到長青中心注射疫苗的長輩可獲一公斤有機米之後，11月20日起到家樂福新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店接種站接種新冠肺炎疫苗第一劑的65歲長輩及接種流感疫苗的75歲長輩，每店前20名都能獲家樂福200元提貨券一張，「打一針賺200」。

高市力催疫苗覆蓋率，市長陳其邁喊出「無所不用其極打到你」，繼徵用高雄展覽館、漢神巨蛋、林皇宮充當接種站後，再與家樂福合作，鼎山等5店11月20日至26日提供新冠肺炎疫苗，11月27日至12月1日部分分店提供公費流感疫苗接種。

高市衛生局表示，當日到家樂福指定分店接種新冠肺炎疫苗第一劑的65歲以上長輩，及接種流感疫苗的75歲以上長輩，都可獲贈家樂福200元提貨券，每店每天限額20名。

家樂福鼎山店及愛河店2樓，明天下午1點到5點，晚間6點到8點可接種莫德納疫苗，尚未接種第一劑或間隔28天欲接種第二劑者，可到現場登記接種，但不提供混打服務)。其餘各店接種時段，可上高雄市政府衛生局網站查詢。