快訊

內幕╱文大董事會新名單曝光 管中閔、蘇慧貞入列

金門新兵訓練小出槌直屬長官9人被拔 基層幹部憂寒蟬效應

打一針賺200 高雄家樂福5分店明起供打疫苗並送提貨券

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄市為提升高雄市疫苗涵蓋率，繼日前到長青中心注射疫苗的長輩可獲一公斤有機米之後，11月20日起到家樂福新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店接種站接種新冠肺炎疫苗第一劑的65歲長輩及接種流感疫苗的75歲長輩，每店前20名都能獲家樂福200元提貨券一張，「打一針賺200」。

高市力催疫苗覆蓋率，市長陳其邁喊出「無所不用其極打到你」，繼徵用高雄展覽館、漢神巨蛋、林皇宮充當接種站後，再與家樂福合作，鼎山等5店11月20日至26日提供新冠肺炎疫苗，11月27日至12月1日部分分店提供公費流感疫苗接種。

高市衛生局表示，當日到家樂福指定分店接種新冠肺炎疫苗第一劑的65歲以上長輩，及接種流感疫苗的75歲以上長輩，都可獲贈家樂福200元提貨券，每店每天限額20名。

家樂福鼎山店及愛河店2樓，明天下午1點到5點，晚間6點到8點可接種莫德納疫苗，尚未接種第一劑或間隔28天欲接種第二劑者，可到現場登記接種，但不提供混打服務)。其餘各店接種時段，可上高雄市政府衛生局網站查詢。

家樂福公共事務部南區公關經理呂承璁表示，很高興能與高雄市衛生局合作設立接種站，歡迎市民朋友前來家樂福採買與接種。

高市衛生局與家樂福合作，明起5家分店設接種站，符合資格長輩有機會獲200元提貨券。記者王昭月／翻攝
高市衛生局與家樂福合作，明起5家分店設接種站，符合資格長輩有機會獲200元提貨券。記者王昭月／翻攝

流感疫苗 家樂福 衛生局

延伸閱讀

高市打疫苗再推新招 超市接種再送長輩提貨券

蔡昌憲搭配瑪麗主持高雄跨年 五月天跨年也在高雄

陳時中：即使COVAX延遲 COVID-19疫苗貨量也夠

第3劑擬打同廠牌疫苗 111年1月底開打是選項

相關新聞

打一針賺200 高雄家樂福5分店明起供打疫苗並送提貨券

高雄市為提升高雄市疫苗涵蓋率，繼日前到長青中心注射疫苗的長輩可獲一公斤有機米之後，11月20日起到家樂福新楠店、鼎山店、...

蔡昌憲搭配瑪麗主持高雄跨年 五月天跨年也在高雄

高雄市今年跨年晚會號稱集結4金卡司與雙舞台設計，史上「最誇張」，粉絲關切天團「五月天」到底來不來?市長陳其邁今晚在臉書公...

確定了！五月天跨年在高雄 粉絲嗨翻

人氣天團「五月天」跨年是否到高雄開唱，備受關注，五月天所屬的相信音樂公司稍早在臉書發布高雄跨年版演唱會資訊，市長陳其邁立...

好消息！金門花蓮雙向包機12月26日再次啟動 直飛後山

悶壞了，想要出去走走的民眾注意囉！因新冠肺炎疫情中斷的「花蓮金門雙向包機」，第7梯次包機敲定於今年12月26至28日推出...

蔡英文為高雄2社宅動土 強調落實居住正義是重要政策

蔡英文總統偕行政院長蘇貞昌南下為高雄「鳳誠安居」、「鳳松安居」兩處社宅動土，蔡英文盛讚高雄市是中央與地方合作興建社會住宅...

屏東南州迎王熱力登場 迎王文創商品掀兌換熱

屏東縣南州迎王平安祭典今年為第20科辛丑正科迎王年，17日在林邊鄉崎峰村海邊請王儀式後，18至20日於南州鄉及周邊鄉鎮舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。