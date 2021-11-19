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高市打疫苗再推新招 超市接種再送長輩提貨券

中央社 / 高雄19日電

為增加民眾接種COVID-19流感疫苗意願，高市府再與連鎖超市合作，在部分門市設接種站，民眾可到現場登記施打，且65歲以上打第一劑COVID-19疫苗者還送200元提貨券。

高雄市長陳其邁日前表示，會想盡辦法推動打疫苗，「一定要打到你」。高市府也配合推出促打疫苗活動，如在長青中心替長輩打疫苗送有機米、在捷運站與四維行政中心大廳設接種站等，其中10至13日下午在美麗島捷運站「光之穹頂」美景下的接種站，更吸引大量民眾到場排隊，單日就接種上千人次。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，與連鎖超市家樂福合作，在鼎山店、愛河等店設置疫苗接種站，提供COVID-19疫苗及流感疫苗的現場接種服務，20日至26日提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，27日至12月1日則有部分店家提供公費流感疫苗接種。

衛生局指出，65歲以上長輩現場接種COVID-19疫苗第一劑，及75歲以上長輩接種流感疫苗，都可獲贈家樂福200元提貨券，每店每日限額20名，送完為止。

衛生局進一步說明，明日下午1至5時及晚上6至8時，在鼎山店4樓以及愛河店2樓安排莫德納疫苗接種，尚未接種第一劑或間隔滿28天欲接種第二劑者，可到現場登記接種，但現場不提供混打。

衛生局也說，陸續會再開放新楠店、五甲店，詳細疫苗接種時段，將視中央提供的疫苗種類及數量安排，民眾可上高雄市政府衛生局網站查詢。

家樂福公共事務部南區公關經理呂承璁表示，賣場是民眾生活重要場所，能與衛生局合作、增加疫苗施打的便利性，共同為社會進一份心力感到開心，也歡迎市民朋友前來採買、接種。

衛生局也呼籲，提升疫苗接種涵蓋率將可作為國內防疫措施調整放寬之評估標準，有助於逐步恢復正常生活。並提醒，完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

流感疫苗 衛生局 COVID-19

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