蔡昌憲搭配瑪麗主持高雄跨年 五月天跨年也在高雄

高雄市今年跨年晚會號稱集結4金卡司與雙舞台設計，史上「最誇張」，粉絲關切天團「五月天」到底來不來?市長陳其邁今晚在臉書公布謎底，五月天將會高雄世運主場館，以「好好好想見到你」演唱會，陪伴大家過年。

高市文化局表示，高市跨年晚會今年首度由兩家電視台聯手，創下最強里程碑。華視製播的「2022高雄跨年晚會高流舞台」今率先宣布跨年晚會主持人選，由「全方位藝人」蔡昌憲搭配「紅毯女神」瑪麗，想來高雄跨年的朋友們，可在「真愛路1號」的高流跨年舞台，享受整晚精彩演出及港邊夜景。

蔡昌憲是首度在高雄跨年，直呼非常興奮、開心！出道12年的他首次推出個人專輯，屆時也將在跨年晚會獻唱。為配合熱情的高雄，他也會準活潑、有朝氣的服飾突顯高雄的活力。

另名主持人瑪麗曾多次擔任金曲獎、金鐘獎星光大道主持人，今年升格廣播電視金鐘獎典禮主持人，瑪麗說，高流整體園區已落成，聽說還是最新的浪漫約會景點，她非常期待欣賞高流建築之美！

文化局表示，高雄流行音樂中心占地12公頃，今年10月31日開幕，是2022台灣燈會雙主場之一，首次舉辦戶外跨年，以台灣燈會「會前會」之姿亮相，舞台效果搭配原有高流建築特色，加上環抱愛河灣絕佳夜景，絕對令觀眾大飽眼福，流連忘返。